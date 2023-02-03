Освободить Одессу получится после взятия Киева – Коц

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Чтобы освободить Одессу, российской армии придется сначала вернуть контроль над Херсоном, а для этого необходимо взять под контроль украинскую столицу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, форсировать Днепр, чтобы занять Херсон с левого берега нецелесообразно.

«Для того, чтобы наступать на Одессу, надо для начала возвращать Херсон. А чтобы возвращать Херсон, давайте вспомним Великую Отечественную войну, – надо сначала брать Киев, затем Днепропетровск, потому что форсировать Днепр, чтобы снова перейти на тот берег, мне кажется, это очень сложно и не очень перспективно», – сказал военкор.

«Но я не учился в военных академиях – может быть, мы придумаем какой-то другой путь. В принципе, освобождение Одессы выглядит логично в контексте отрезания Украины от моря, соответственно, и морских поставок. Ну и вообще, выхода к Приднестровью. Да и исторически», – заявил Коц.