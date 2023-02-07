Освободиться от укро-гражданства стало легче лёгкого – но только честным

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Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который освобождает от гражданства Украины человека, подавшего заявление о нежелании состоять в нем.

Со дня подачи указанного заявления такие лица должны воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В том числе — нельзя использовать паспорт этого государства и других связанных документов, кроме нескольких разрешенных случаев.

При нарушении этих требований МВД составляет заключение и сообщает об этом в ФСБ и самому гражданину. Такой человек со дня вынесения заключения вновь будет считаться имеющим гражданство Украины. Обратиться с повторным заявлением он сможет только через 10 лет.