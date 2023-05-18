Освобождение Артемовска близится к завершению, но на флангах тревожно

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Западная пропаганда признает, что Артемовск вот-вот перейдет под полный контроль российских сил.

К такому выводу, в частности приходит симпатизирующая Украине немецкая газета Bild , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После более чем восьми месяцев ожесточенных боев российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата бывшего города Бахмут с населением 70 000 человек», — пишет издание.

Указывается, что ВСУ контролируют не более одного процента города. Кроме того, газета пишет, что планы ВСУ здесь поменялись, и речь уже не идут об удержании Артемовска.

«Цель состоит исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских западнее Бахмута», — говорится в публикации.

Впрочем, ситуация на Артемовском направлении в целом остается достаточно напряженной.

«В Бахмуте обстановка остается тяжелой: пока штурмовики ЧВК «Вагнер» овладевают жилым массивом и укрепрайонами противника в городе, на окраинах в районе Клещеевки российским войскам приходится отступать», – пишет российский военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

Отмечается, что на западе города подразделения ЧВК «Вагнер» приступили к штурму последнего серьезного оплота ВСУ в городе.

«На флангах ситуация остается стабильно тяжелой: командование ВСУ продолжает вводить в бой новые силы. Российские войска, в свою очередь, пытаются перерезать пути снабжения противника и наносят удары по дорогам на Часов Яр и Константиновку», – указывают аналитики.

При этом сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярные российские войска вновь отошли на полкилометра на одном из флангов.

«К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги», – сказал Пригожин.

Он обратился к министру обороны и начальнику российского Генштаба.

«Валерий Васильевич, Сергей Кужугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти. Еще несколько дней упритесь, как можете. Сделайте все от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались», – добавил Пригожин.

Непростая ситуация складывается и южнее Бахмута – в Клещеевке, которую пытаются взять штурмующие деревню подразделения ВСУ.

Украинская сторона сообщает, что под Бахмутом ВСУ продолжают продвижение.

«В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти», – утверждает Череватый.

«Наконец-то правильная цифра – 1700 метров в сутки, а то стабильно официалы занижали показатели наших ребят под Бахмутом. Фланговый прорыв продолжается, в городе не все ок, но по флангам ок», – радуется в своем паблике «Бахмутский демон», ВСУшник, воюющий на этом направлении.

Украинский военный телеграм-канал DeepState признает, что в городе русские «продолжают вытеснять Силы обороны за его пределы».

«Враг вводит в заблуждение, публикуя информацию, что ВСУ легко что-то взяли и отвергли солдат морф. Это делается для потребителя. Нашим бойцам из СТГ Адам и Азов приходится выгрызать каждый квадратный метр. Завтра будем понимать более точную ситуацию, но не надо обольщаться Клещеевкой, впереди еще тяжелые бои за [высоты] 233.3 и 215.7 и прилегающие к ним посадки», – пишет DeepState.

На неизбежность освобождения Артемовска в самое ближайшее время указывает и военные обозреватель Борис Рожин.

«1. Противник потеряет последние позиции в городе до конца недели – средний прогноз сейчас с обеих сторон 1-3 дня. То что останется от гарнизона Артемовска будет в ближайшие дни с потерями отползать в Красное и Хромово. Остальные останутся в городе, так как пленных там уже брать перестали. 2. Так как после выдавливания ВСУ из Артемовска бои продолжатся в полях к западу от города, а также в районе Хромово и Красного, то ВСУ будут продолжать делать вид, что «фортеця Бахмут» стоит, после чего, через 1-2 недели объявят, что «отошли на более выгодные позиции» и « вообще Бахмут никогда не имел особого значения»”. 3. Текущие атаки к северу и югу от города вряд ли приведут к существенным прорывам фронта, но тактические успехи могут позволить ВСУ несколько притушить неизбежные истерики на Украине по поводу сдачи “фортеци Бахмут”. 4. На середину дня 18 мая, противник продолжал атаки в направлении Берховки и Клещеевки. Идут напряженные бои. Также противник продолжает атаки в районе Сакко и Ванцетти. Сам поселок удерживается нашими войсками, противник наседает с северо-запада и севера. Используются сейчас те резервы, которые длительное время собирались в районе Константиновки, Часов Яра и Александровки. 5. При всех тактических неприятностях для нас в районе Богдановки, Клещеевки и Сакко и Ванцетти, продолжение этих атак после потери противником Артемовска позволит при грамотном управлении войсками и укреплении взаимодействия МО РФ с ЧВК Вагнер, перемолоть часть оперативных резервов противника на Славянско-Краматорском направлении, что будет иметь немаловажное значение при последующих боях по прорыву линии обороны ВСУ Константиновка-Часов Яр-Рай-Александровка, с целью полноценного захода в Славняско-Краматорскую агломерацию. Бои здесь будут также тяжелыми», – прогнозирует Рожин.