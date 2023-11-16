Освобождение Авдеевки не положит конец обстрелам Донецка – Монтян

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские формирования необходимо отодвинуть на значительное расстояние, чтобы положить конец ударам по столице ДНР.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила переехавшая в Донецк из Киева адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В Донецке уже очень давно ничего не меняется. Плюс-минус бомбят одинаково, линия фронта стоит. Плюс-минус небольшие подвижки под Авдеевкой и в других местах, но в обмен ещё в других местах движение наоборот То есть, плюс-минус одно и то же уже очень длительное время. Единственное, что неизменно – бомбят нас регулярно, разнообразно, и ничуть не с меньшей интенсивностью всё последнее время», – сказала Монтян.

Она отметила, что небольшие продвижения под Авдеевкой на ситуацию с обстрелами не повлияют.

«Потому что есть масса мест, с которых можно практически безнаказанно бомбить Донецк. И нацисты будут продолжать бомбить, пока это технически возможно. А чтобы это стало технически невозможно, линию фронта нужно отодвинуть очень и очень далеко. Потому что наши неуважаемые западные партнёры передают салорейху всё более дальнобойные и смертоносные боеприпасы», – возмутилась адвокат.

Она подчеркнула, что бандеровцы не прекратят бомбить мирное население по собственной воле.

«Они радуются тому, что Донецк бомбят. Они радуются тому, что здесь умирают люди. И они понимают, что пока Донбасс бомбят, значит, Россия ничего не может сделать. Они в соцсетях об этом пишут просто пачками: «Ну что, дождались Россию, помогли вам русские, ну что вы там, донасята». Они злорадствуют, они этому радуются. До тех пор, пока технически они будут способны бомбить мирных людей, они будут это делать. Они уже давно нелюди, они чудовища, они монстры, которые радуются тому, что здесь сгорают дети в маршрутках. Они счастливы от этого», – подытожила Монтян.