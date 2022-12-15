Освобождение Авдеевки стало еще на шаг ближе

На донецком направлении российские войска освободили основную часть населенного пункта Водяное

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом военные аналитики подчеркивает, что поселок имеет крайне важное значение на авдеевском направлении.

«Его освобождение позволяет облегчить продвижение в Первомайском, которое Водяное прикрывает с фланга. А это продвижение в перспективе даст возможность отрезать Авдеевку от линий снабжения. Кроме того, Водяное находится на высоте, которая контролирует значительный участок местности.

Взятие села произошло, несмотря на многократные попытки противника отбросить наши войска. ВФУ понимают значение поселка и две недели пускали войска волнами в контратаки, не считаясь с потерями», – сказал «Известиям» эксперт Дмитрий Болтенков.