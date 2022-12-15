Освобождение Авдеевки стало еще на шаг ближе

15.12.2022  10:35 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1742
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


На донецком направлении российские войска освободили основную часть населенного пункта Водяное

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ.

На донецком направлении российские войска освободили основную часть населенного пункта Водяное Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом военные аналитики подчеркивает, что поселок имеет крайне важное значение на авдеевском направлении.

«Его освобождение позволяет облегчить продвижение в Первомайском, которое Водяное прикрывает с фланга. А это продвижение в перспективе даст возможность отрезать Авдеевку от линий снабжения. Кроме того, Водяное находится на высоте, которая контролирует значительный участок местности.

Взятие села произошло, несмотря на многократные попытки противника отбросить наши войска. ВФУ понимают значение поселка и две недели пускали войска волнами в контратаки, не считаясь с потерями», – сказал «Известиям» эксперт Дмитрий Болтенков.

В свою очередь военный обозреватель Владислав Шурыгин убежден, что противника следует отодвигать как можно дальше на запад, чтобы он не смог добивать до Донецка.

«С освобождением Авдеевки бои на этом направлении не прекратятся. От Авдеевки до центра Донецка 10–12 км, а артиллерия бьет на 40–50 км. Нашим войскам надо будет отогнать украинские силы на запад от Авдеевки минимум на 15–20 км, чтобы их артиллеристы боялись вылезать на передок ради нанесения ударов по городу. В целом же сейчас идут бои местного значения, которые позволяют нам сохранять инициативу на этом направлении», – отметил Шурыгин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть