Освобождение Авдеевки важнее Бахмута – Стрелков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Падение Авдеевки будет означать, что ВСУ придётся оставлять целый ряд населённых пунктов под Донецком, чтобы не попасть в окружение.

Об этом в эфире канала «Критика критической критики» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Стрелкова спросили, почему он считает, что освобождение Авдеевки более важно, чем освобождение Артёмовска.

«Авдеевка – это пригород Донецка, практически посередине Донецка он расположен, с точки зрения линии фронта. Это самостоятельный город, который строился вокруг знаменитого авдеевского завода, там многоуровневый, мне говорили, несколько подземных заводов фактически – даже не туннели, а именно заводы. Опять же, не был, лично не ходил. В 2014 году в Авдеевке было своё ополчение 70 человек, но когда на него нажали, оно полностью разбежалось, вернее, отступило в Донецк. Почему я помню цифру – я их вооружал тем, что у меня оставалось в загашниках. Но направить в Авдеевку гарнизон у меня не хватило сил, чтобы её отстоять», – рассказал Стрелков.

Он добавил, что по местным меркам Авдеевка достаточно большой, сильно укреплённый за 8 лет город.

«Ключевой бастион, на самом деле, обороны ВСУ в районе Донецка. При его падении противнику придётся оставлять очень много других населённых пунктов, чтобы не попасть в окружение, и, соответственно, линия фронта отдалится от Донецка на 10-15 км, что в значительной степени ослабит артиллерийское давление на город. Для ВСУ это крайне невыгодно», – объяснил экс-командир.

Тем не менее, по его словам, стратегического значения город не имеет.

«Но подчёркиваю, всё равно даже в случае падения Авдеевки – это будет чисто тактический успех, который для завершения войны, в общем-то, ничего не даёт. Судьба Донбасса, Новороссии, России – будет решаться на других фронтах», – заключил Стрелков.