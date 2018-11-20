Освобождение Ходорковского было страшной ошибкой, заявили в Москве

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Освобождение из тюрьмы российского олигарха Михаила Ходорковского накануне Олимпиады-2014 было ошибкой, в результате которой либерал продолжает очернять Россию из-за границы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат, советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что мы осуждаем людей по коррупционным статьям, принимаем решения, а потом, по амнистии или решению президента, этих людей отпускаем.

Я считаю, что Ходорковский – это страшная ошибка, потому что человека отпустили, он уехал в Европу и продолжает на украденные деньги поливать грязью Россию и проводить различного рода форумы, обливая страну грязью.

С одной стороны мы боремся с коррупцией и делаем это открыто, но каждый раз нас продолжают обвинять, что мы нарушаем права человека», – отметил Маркелов.