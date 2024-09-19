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Российская армия добилась новых успехов в Курской области, приграничная часть которой с начала августа оккупирована формированиями киевского режима.

Так, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об освобождении двух населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, российские подразделения еще позавчера «зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль», а вчера «взяли под контроль Дарьино».

Об успехах российской армии на Курском направлении пишет и военный обозреватель Юрий Подоляка, указывающий, что, несмотря на отчаянные попытки ВСУ, ВС РФ продолжают успешные атакующие действия.

«При этом не прекращая давления на противника в районе Ольговки-Кремяного-Журавлей на севере, они вчера, взяв и полностью зачистив от противника н.п. Николаево-Дарьино и Дарьино, сумели тем самым на большой протяженности переправиться через реку Снагость и занять за ней удобный плацдарм для дальнейшего удара на Свердликово (важнейшего логистического пункта противника, через который они в августе совершали прорыв в Курскую область). Утеря Свердликово для противника будет пострашнее утери Любимовки и Зеленого Шляха, а потому сражение здесь ожидается не менее упорным», – прогнозирует автор.

По его словам, стабилизировалась ситуация в Глушковском районе около села Веселое, где атаковали ВСУ.

«…наши БПЛАшники и артиллеристы уже довольно уверенно выносят подкрепления противника на подходе. Таким образом они сумели блокировать этот контрудар противника и наносят его 95-й бригаде (которая еще не успела окончательно оправиться об августовских боев на Курщине) ощутимые потери. И также наши части атакуют южнее Суджи в районе Плёхово и Черкасской Конопельки. Пока без особого продвижения», – добавил Подоляка.

«В Курской области ВС России продвигаются вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района, – пишет связанный с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» – Идут бои северо-восточнее Любимовки. На Глушковском направлении ВСУ атакуют в районе Медвежьего, присутствуют в районе Нового Пути, сообщали о боях в районе Волфино и Краснооктябрьского. Поступали данные о применении врагом немецких «Леопардов» и шведских БМП, что не помогло ему достичь успехов »

Признает успехи российской армии и украинский военкор Олег Петренко.

«Ситуация в Курской области. В Кореневском районе российские войска продвинулись в районе Внезапного, Бяхово и Обуховки. Западнее Николаево-Дарьино дроноводы ВСУ атаковали противника «термитными» дронами вдоль лесополос на восточной окраине балки Берёзовый Яр Северо-восточнее Любимовки противник при поддержке бронетехники проводит штурмовые действия в районе урочищ Культура, Корнюшкин Яр и Калинник. Предварительно добавлена серая зона, результат боя на уточнении. В Суджанском районе продолжаются боестолкновения в районе н.п. Борки, Русская Конопелька, Мартыновка и Камышевка», – пишет Петренко в сегодняшней утренней сводке.

Напомним, что на днях после начала российского контрнаступления в Курской области президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в конце мая) после освобождения ВС РФ ряда населенных пунктов на совместной пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой заявил, что «все идет по нашему украинскому плану», отвечая на вопрос о российском контрнаступлении.

На этом фоне представитель украинской оккупационной комендатуры Алексей Дмитрашковский утверждает, что российские войска «пытались атаковать с флангов, но они были остановлены». Впрочем, он был вынужден признать, что русские вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой. При этом не стал уточнять, о каких населенных пунктах идет речь.

«Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не добились успеха», – утверждает Дмитрашковский, противореча очевидным фактам.

Он добавил, что на оккупированной территории находятся несколько тысяч граждан РФ.