20.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Освобождение моряков “Норда” пролоббировал Ахметов – политолог

То, что украинская власть позволила экипажу судна “Норд” покинуть Украину с российскими паспортами – это серьезный прецедент.

Об этом заявил в комментарии “ПолитНавигатору” директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

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“Если команде «Норда» действительно вернули российские паспорта и разрешат им выехать с ними из Украины, поставят на них штампы погранслужбы – то это очень серьезный прецедент. Прецедент признания российских документов, выдаваемых в Крыму. Раньше у украинских пограничников была установка отбирать российские паспорта с крымской серией. Им могут отдать паспорта, как личные вещи, и депортировать из Украины как задержанных лиц без документов”, – сказал он.

По мнению политолога, освобождение,экипажа “Норда” пролоббировал олигарх Ринат Ахметов.

“После фактического перекрытия судоходства в Азовском море его меткомбинаты, «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», несут огромные убытки. Теперь их металлопродукцию приходится не отгружать на самом заводе на сухогрузы, а сначала куда-то везти, причем не в Бердянск, который тоже заблокирован, а в Одессу, Николаев, Херсон. Для этого нужно арендовать вагоны, загружать их, везти по железной дороге и т.д. Все это повышает себестоимость конечной продукции. В итоге, крайним в этом «состязании» пограничников оказался «Метинвест», который понес существенные издержки”, – говорит Белашко.

Украина оказалась несостоятельной в этой «игре мускулами» в приграничной акватории, полагает политолог.- Ее силовые структуры хуже оснащены, чем российские. Ее рыбаки больше зависят от возможности промысла в Азовском море.

“Думаю, сыграло свою роль и лоббирование с этой стороны – рыбаки начали разоряться, потому что боялись выходить в море, не зная чем это закончится. Все это серьезно било по экономике Приазовья. Поэтому в вопросе «Норда» пришлось идти на компромиссы, тем более, что речь шла, по сути, не об односторонней акции, а о том, что рыбаки с обеих сторон оказались заложниками большой политики”, – резюмировал Сергей Белашко.