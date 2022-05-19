Освобождение Новороссии открывает впечатляющие перспективы для Крымской ж/д

19.05.2022  19:44 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Туризм, Украина
Новости Украины

Приход АО «РЖД» в Крым никак не отразится на организации пассажирских перевозок.

Перспективы для Крыма открываются с возобновлением железнодорожного сообщения по территории бывшего юга Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приход АО «РЖД» в Крым никак не отразится на организации пассажирских перевозок. Перспективы для...

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«РЖД по факту ничего не продает – она обеспечивает тягу, – пояснил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – Перевозками пассажиров занимается АО «Федеральная пассажирская компания», в том числе продает билеты на поезда за рубеж. Насколько мне известно, эта компания не попала в санкционный список».

По такой же схеме работает железная дорога в Крыму – инфраструктурой занимается госпредприятие «Крымская железная дорога», а перевозками на дальнем направлении «Гранд-Сервис. Экспресс», в пригородном «Южная транспортная пассажирская компания».

«РЖД к билетам не имеет никакого отношения, и заход РЖД в Крым будет означать слияние двух предприятий путем преобразования одного в филиал другого. На количество поездов и маршрутную сетку это никак не повлияет», – убежден Цуркин.

Перспективы у КЖД появляются с возобновлением железнодорожного сообщения с Запорожской и Херсонской областями, а также республиками Донбасса.

«Крымский мост строился с учетом пропускной способности 44 пары поездов в сутки – это космический объем для Крыма, нереальный. Но с учетом загруженности и изношенности железных дорог Украины и центральной России – на лицо очень быстрый путь транзита через Крымский мост в южные порты для дальнейшей отправки грузов в Азию и Ближний Восток. Это большой задел. А для пассажиров – напрямую через Харьков в Москву ездить на 500 км ближе», – подытожил Цуркин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин анонсировал приход в Крым крупных госкорпораций, которым больше нет смысла опасаться санкций из-за работы на полуострове. С началом спецоперации на Украине компании с государственным участием попали в санкционные списки ЕС и США.

В данный момент железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской областью восстановлено в части перевозки грузов военного назначения.

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