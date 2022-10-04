Освобождение Одессы или пуля в лоб: Соловьев поставил ультиматум ответственным генералам

04.10.2022  18:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия должна освободить Одесскую и Николаевскую области, а также вернуть утраченные позиции в Харьковской. В противном случае, те военачальники, которые допустили нынешнюю ситуацию на фронте, должны будут застрелиться.

Об этом в эфире своего одноименного интернет-проекта заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия должна освободить Одесскую и Николаевскую области, а также вернуть утраченные позиции в...

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Соловьев раскритиковал военное командование за ошибки, которые привели к отступлению.

«Еще не так давно мы стояли под Киевом и видели в приборы Родину-мать. Еще не так давно мы говорили, что пора брать Николаев, до Николаева совсем близко, а сейчас мы выравниваем линию фронта. Вот просто выравниваем линию фронта, браво! Еще не так давно наши радужно говорили о том, что это отличный план – сейчас мы уйдем в стратегическую оборону, они кинутся и тут мы их начнем метелить. И одно дело, когда они обороняются, а другое, умеют ли они атаковать. Ну, выяснилось, они умеют атаковать…

Мы себя знаем – или та ложь, о которой все говорят снизу доверху, мешает нам четко знать? Значит, надо быстро узнать, надо предпринять экстренные меры и виновные должны быть наказаны. У нас нет смертной казни, к сожалению, потому что для некоторых, мне кажется, это единственный выход. Проблема в том, что у них нет понятия офицерской чести и они даже застрелиться не могут…
Мы должны взять Николаев, Одессу, дойти до Приднестровья. Мы должны вернуть, а еще лучше – взять Харьковскую область. Мы должны освободить Донецкую народную республику полностью, Запорожскую область», – заявил Соловьев.

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