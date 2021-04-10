Освобождение Одессы: Секрет «Золотого моста» генерала Малиновского

11.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

10 апреля 1944 года освобождением «черноморской жемчужины» завершилась Одесская наступательная операция, проведённая войсками 3-го Украинского фронта под командованием одессита и будущего маршала, кавалера ордена «Победа» и дважды Героя Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского.

Проведённая всего за 15 дней Одесская наступательная операция стала частью стратегического «Третьего сталинского удара» и является одной из самых блестящих в карьере Малиновского. Мы подробно напомним читателю историю освобождения Южной Пальмиры – в том числе, чтобы опровергнуть навязываемый либералами-западниками миф о том, будто «советская армия победила не умением, а завалив врага трупами». А еще освежим судьбу пособников оккупантов – специально для пособников современных, ошибочно уверенных, что второго освобождения Одессы не будет.

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Разработчик плана Одесской освободительной операции маршал Василевский Будущий маршал Родион Малиновский, под чьим командованием план был воплощен в жизнь

…Тогда, весной сорок четвертого, Украинский фронт нанёс тяжелое поражение приморской группировке фашистов, освободил от гитлеровцев не только Одессу и Очаков, но также Приднестровье и значительную часть Молдавии. Тем самым были созданы предпосылки для выхода из войны союзной Гитлеру Румынии с потерей для Германии нефтяных месторождений Плоешти и последующим освобождением Болгарии и Югославии.

От противника был очищен северо-западный участок побережья Чёрного моря, что положительно отразилось на оперативных возможностях Черноморского флота и ВВС. Благодаря этому в Крыму была надёжно заперта сильная группировка вермахта не только с суши, но и с моря.

Во время освобождения Одессы генералом Малиновским была применена военная хитрость, получившая в военных учебниках название «Золотой мост». Суть её заключается в том, что наступающие войска создают угрозу полного окружения обороняющимся силам противника, оставляя им небольшую краткосрочную лазейку для отступления. Нюанс в том, что стремительное наступление заставляет противника сделать непростой выбор: либо продолжать обороняться с неизменной перспективой разгрома, либо бросить всё ценное и спасти хотя бы ядро обороняющейся группировки.

При этом важную роль в организации «Золотого моста» играют мобильные подразделения, стремительно отрезающие противника от баз снабжения и транспортных узлов. В ходе освобождения Одессы их роль сыграла конно-механизированная группа (КМГ) генерал-майора Плиева, полностью отрезавшая 6-ю немецкую армию генерала Холлидта и подчинённую ему 3-ю румынскую армию из группировки «Южная Украина» от баз снабжения и возможности отступления в Молдавию.

Советские войска на подступах к Одессе. Освобождение уже близко

Попытка немцев и румын прорваться на танках в районе станции Раздельной оказалась безрезультатной и была отбита закрепившейся советской пехотой.

Танковый десант в боях за станцию Раздельная под Одессой

В небольшом городке Беляевка под Одессой конные разведчики Плиева молниеносным налётом сняли румынских часовых, обезвредили мины и захватили опорные пункты противника. Не успевшие очухаться румыны решили сначала, что их атаковал малочисленный передовой дозор русских, завязали бой с казаками, бросив отражать атаку полицейское подразделение с собаками, но вскоре запоздало сообразили, что просчитались, попав под раздачу ворвавшихся в Беляевку двух кавалерийских дивизий.

Стремительное освобождение Беляевки спасло городок от взрыва: принявшиеся за разминирование советские сапёры извлекли из намеченных к подрыву инфраструктурных объектов тонны заранее заложенной взрывчатки.

Генерал Малиновский поставил перед конниками Плиева задачу – освободить Овидиополь, расположенный неподалёку от Одессы, не позволив фашистам прорваться к Днестру.

Потеря Овидиополя угрожала полным окружением засевшим в Одессе немецко-румынским войскам, отчего генерал Холлидт задействовал против кавалеристов Плиева все доступные ему резервы.

Особенно досаждала казакам немецкая авиация. Начало апреля 1944 года выдалось дождливым, дороги и грунтовые аэродромы раскисли, что осложнило работу советских летчиков. Немцы же действовали с оборудованных аэродромов.

В итоге фашистам удалось создать несколько критических моментов, вплоть до попытки захвата дома, где обосновался штаб генерала Плиева, причём, сам генерал позже вспоминал, как ему лично пришлось взять в руки автомат, чтобы отразить нападение гитлеровцев.

Кавалеристы генерала Плиева в Одессе

Благодаря успешному действию советских КМГ в Беляевке и Овидиополе, немцам с румынами были отрезаны два из трёх путей к отступлению. Оставался единственный «коридор» выхода из Одессы – по автомобильной и железнодорожной веткам Каролино-Бугаза, а также крайне рискованная эвакуация из одесского порта по морю.

К несчастью, под удар отходящих на Овидиополь немецких частей и авиации попали казаки 10-й гвардейской кавалерийской дивизии полковника Сергея Шевчука. Дивизия понесла самые тяжёлые потери из всех войск, освобождавших Одессу, однако потери немцев и румын в ходе операции оказались намного больше.

Оккупанты достаточно серьёзно готовились удерживать Одессу, выстроив снаружи и внутри города четыре линии обороны: по западному берегу лиманов и по окраине города. В районе Лузановки немцы отрыли многочисленные блиндажи, а на перекрёстках города возвели доты. Геббельсовская пропаганда объявила на весь мир, что Одесса превращена в «крепость фюрера». И это понятно, поскольку от удержания немцами Одессы напрямую зависело дальнейшее будущее группировки вермахта в Крыму.

«Золотой мост» Малиновского не дал шансов фашистам как следует зацепиться за Одессу и превратить город в руины.

Существенный вклад в освобождение города внесли одесские подпольщики и партизаны, всю оккупацию продержавшиеся в местных каменоломнях. Несмотря на отчаянные усилия охранных и полицейских частей оккупантов, брошенных, чтобы закупорить входы-выходы в каменоломни и заморить партизан голодом (рассматривался также вариант удушения подземного гарнизона отравляющими газами), подпольщики продолжали сражаться и проводить диверсии в городе и его окрестностях, а вся Одесса с осени 1941 года полнилась слухами, будто в каменоломнях укрылось «несколько дивизий НКВД», из-за чего оккупационные службы безопасности всё время действовали на грани паники.

Одесские партизаны

В ходе городских боёв за Одессу партизаны и подпольщики, действуя по спискам, отомстили, не дав уйти с немцами, многим вражеским агентам и провокаторам, работавшим на СД и «сигуранцу».

Подземный гарнизон Одессы вступил в бой за освобождение родного города в то время, когда эвакуация войск противника находилась в самом разгаре, а части наступающей 5-й армии дрались на последнем оборонительном рубеже противника между Чёрным морем и Куяльницкой пересыпью.

Благодаря тому, что в 1943 году одесским партизанам удалось наладить контакты с военнослужащими 1-й словацкой пехотной дивизии, ещё до начала городских боёв к ним на помощь пришли 160 словаков, причём одна из групп под командованием Яна Крошлака влилась в ряды восставших не с голыми руками, а подогнав два грузовика с оружием и боеприпасами, плюс один грузовик с продовольствием.

Надо сказать, что с самого начала войны с СССР немцам было мало проку от этой словацкой дивизии. Несмотря на некоторое количество антисоветски настроенных словаков, «исполнявших союзнический долг» в составе германской группы армий «Юг», соединение оказалась нестойким, отчего целые группы её военнослужащих-антифашистов регулярно входили в контакт и оказывали помощь советскими партизанам – в Ростове, Краснодаре, в Крыму и Одессе – либо большими группами (свыше 2500 человек) переходили на сторону советских войск. В связи с чем немцы не доверяли словацкой дивизии, лишали её тяжёлого вооружения и артиллерии, переформировывали, перебрасывали на другие участки фронта, пока не сделали из пехотной дивизии тыловую. Войну дивизия закончила как прозаическая строительная бригада оборонительных сооружений в Румынии и Венгрии.

Из наиболее лояльных рейху словаков немцы сколотили небольшое охранное подразделение, направленное воевать сначала с крымскими, а затем – белорусскими и украинскими партизанами Полесья.

В освобождении Одессы принимал участие легендарный сталинградский снайпер Василий Зайцев, к тому времени из-за ранения и частичной потери зрения ставший командиром роты зенитчиков 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Рота зенитных пулемётов Зайцева защищала от налётов немецкой авиации передовые пехотные подразделения, шедшие в атаку у джутового завода на окраине Одессы. Там же сложилась ситуация, при которой Зайцев и его зенитчики во взаимодействии со стрелковой ротой лейтенанта Владимира Бурбы стремительным броском завладели немецким аэродромом, не дав подняться в воздух 18 истребителям, лишний раз подтвердив формулу «лучшее ПВО – это наши войска на вражеском аэродроме».

Одесский порт освобождали солдаты 49-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Василия Маргелова, ставшего за мартовские, 1944 года, бои за освобождение Херсона Героем Советского Союза. Маргеловцы образцово проявили себя в боях за Южную Пальмиру, захватив огромное количество трофеев: 600 автомашин, 100 вагонов с различными грузами, 8 паровозов, 100 мотоциклов, 6 складов с военным имуществом, 15 авиационных двигателей. За умелое руководство дивизией во время Одесской операции, Василию Филипповичу Маргелову было присвоено звание генерал-майора.

Генерал-майор Василий Маргелов, фото сделано сразу после освобождения Одессы

Центр города и знаменитую Дерибасовскую очищали от немцев и румын войска ещё одного героя Сталинградской битвы – Василия Чуйкова, тогда ещё генерала.

Отдельного упоминания заслуживает подвиг 17 разведчиков 320-й стрелковой дивизии генерала Ильи Ивановича Швыгина. Совершив трудный марш вдоль побережья и освободив ряд населённых пунктов Николаевской и Одесской областей, дивизия преодолела разлившиеся лиманы и, выбив противника со станции Сортировочная, вышла на Пересыпь.

На подступах к Одессе

Там дивизионной разведке стало известно, что в одесском порту оккупанты сосредоточили живую силу и технику для эвакуации по морю.

Командир дивизии Швыгин, хорошо знавший Одессу, лично повёл в рейд передовой отряд разведчиков для дезорганизации усилий фашистов в порту. По улице Ласточкина (теперь Ланжероновской) группа пробралась к порту и заняла заранее обговоренные позиции. По сигналу ракеты бойцы атаковали ничего не подозревающего противника, обратив его в бегство и сорвав планы эвакуации по морю.

В штаб командующего фронтом за подписью Швыгина пришла радиограмма «Устроили фашистам хороший тарарам, достигли порта. Противник в панике. Нажимайте», что стало полной неожиданностью для командования.

Начштаба фронта генерал Цветаев сильно удивился и сперва даже не поверил радиограмме, но доложил Малиновскому о ситуации в порту. Авторитет Швыгина был так велик, что командующий фронтом распорядился немедленно поддержать действия передовой группы 320-й дивизии.

Сдавшиеся в плен немцы и румыны под Одессой Разгром при попытке эвакуации из Одессы

Так в последний момент была сорвана морская эвакуация вражеских войск. Плавсредства, прибывшие для этой цели, лихорадочно принялись отчаливать и выходить в море. Однако спастись удалось немногим — артиллерийский огонь кораблей Черноморского флота был меток и беспощаден.

Советский торпедный катер в освобождённом одесском порту

13 мая 1944 года генерал Швыгин погиб при форсировании Днестра. Ему было 56 лет. Герой освобождения Одессы был похоронен с почестями на Куликовом поле, а впоследствии перезахоронен на одесской Аллее Славы. Имя его носит тихая улица в районе 5-й станции Фонтана, о которой не все одесситы знают, а в честь подвига разведчиков установлена мемориальная доска в одесском порту – если только ей удалось уцелеть в ходе бандеровской «десоветизации».

Памятная доска генералу Швыгину в одесском порту Осквернённый украинскими националистами бюст Маршалу Малиновскому в Одессе