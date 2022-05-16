Освобождение Попасной ведет к окружению ВСУ в Донбассе: Алексей Суконкин о ходе СВО на Украине

16.05.2022  18:32 (Мск), Москва
Иван Добровольский.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Успешная операция по освобождению Попасной создала условия для дальнейшего наступления войск союзников в Донбассе.

Стратегически важный населенный пункт был взят силами «ЧВК Вагнера». Военный эксперт и публицист Алексей Суконкин считает, что следующим этапом должно стать окружение группировки ВСУ в районе населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Успешная операция по освобождению Попасной создала условия для дальнейшего наступления войск союзников в Донбассе....

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Успешная операция «вагнеровцев» в Попасной привела к прорыву оборонительных позиций украинской армии. В то же время, другие подразделения не проявили должной инициативы, но о них гораздо чаще упоминают СМИ. Так эксперт ответил на заявление офицера Геннадия Алехина.

«Они брали здание администрации, зачищали производственную площадку, выбивали националистов из высотных зданий. Почему-то в средствах массовой информации на фоне, безусловно, самоотверженных действий вооруженных сил, не принято выделять героизм добровольцев, а зря – успех в битве за Попасную открывает перед российскими и союзными подразделениями возможности быстрого завершения окружения самой крупной группировки ВСУ», – уверен Суконкин.

Эксперт высоко оценил профессионализм штурмовиков, взявших город. Населенный пункт был превращен в сплошной укрепрайон с бетонными укреплениями и несколькими линиями окопов. Огневые точки были хорошо защищены и замаскированы для продолжительного удержания позиций.

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