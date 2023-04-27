«Освобождение России начнётся с флага ВСУ над Севастополем» – иноагент Каспаров

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Только потеря Крыма сможет стать для России тем ударом, который станет «золотым ключиком» для открытия двери народного негодования и дальнейшего «развала политической системы» государства.

Об этом на канале «Зе Интервьюер» заявил беглый российский оппозиционер, иноагент и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если представить ситуацию, что мне дадут 30 минут говорить на российском телевидении, напрямую рассказать, я не уверен, что я при своих определённых ораторских способностях смогу кого-то в чём-то убедить. Кого-то смогу, но в целом картинка, которую они сложили у себя в голове, она не разрушается разговором. К сожалению, ничего, кроме военного разгрома, быть не может. Надо изъять этот миф, а миф – это Крым. На самом деле, момент, когда украинская армия перейдёт перешеек, вот это момент начала перелома в общественном сознании. А украинский флаг в Севастополе – это начало освобождения России от путинского фашизма. Раньше ничего не случится», – трепался либерал.

Он уверен, что без потери Крыма российская политическая система не пошатнётся.

«Эти иллюзии, что в России есть какие-то возможности для раскола элит, режим может как-то зашататься, будет какое-то сопротивление, возмущение людей – пока Путин контролирует Крым, ничего этого не будет. К сожалению, мы оказались в этой ситуации, когда победа Украины в войне, в первую очередь, освобождение Крыма, это «золотой ключик» для того, чтобы открыть дверь для всплеска народного негодования. Это, увы, российская история», – вещал подонок.