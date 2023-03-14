Освобождение только ЛДНР меня не устраивает! Хочу до Львова! – жесткий спор с Захаровой

Большой резонанс получила в российском интернете публичная дискуссия официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и IT-предпринимателя Игоря Ашманова, случившаяся на форуме «Медиа-Дронница», прошедшего в технопарке «Сколково» в минувшие выходные.

Захарова выступила со стандартной духоподъемной речью, сводившейся к тому, что сейчас даже малые дела в тылу, каждый «поднятый с мостовой фантик» работают на общую победу.

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Ашманов отреагировал на эти правильные банальности очень эмоционально и резко раскритиковал информационную политику государства, которая, на его взгляд, носит формальный характер, не несет правды и не мобилизует население, как это было в годы Великой Отечественной войны.

«Сейчас голоса Левитана нет. Есть Конашенков. Он говорит: мы нанесли поражение пяти опорным пунктам. Зачем мы нанесли это поражение? Что это значит? Это хорошо или плохо? Нет, он настоящий боевой генерал, но ему не дают говорить. Кто-то произносит что-то от лица администрации. Все в разнобой. Не то, что они противоречат друг другу, но нет единой информационной картины. Нашим гражданам не объяснили, за что мы воюем. Это странно. У нас же до последнего времени был дискурс, что никаких нацистов нет на Украине. Полтора фрика ходили с какими-то плакатами и факелами. Я специально дал своим людям задание составить большой отчет о проникновении нацизма на Украину. 200 центральных улиц переименованы именами фашистов, десятки музеев дивизий СС. Там прониникновение гигантское. Никто не сказал, что вот это денацификация», – сказал Ашманов.

Он считает, что у начальства в Москве и людей на фронте разное понимание целей войны.

«Никто не сказал, где мы остановимся. Мы чего, парад во Львове с поляками совместный проведем? Я разговаривал с людьми, которые воюют в ЛНР. Они говорят: нам никто не говорит. Институт политруков разрушен и пока не восстановлен. Если мне скажут, что мы воюем до границ ЛДНР, я вообще брошу автомат и уйду. Меня это не устраивает. Я хочу до Львова. Потому что иначе мне это зачем. Они же снова насосутся оружия и снова на нас нападут. Ничего не кончится», – отметил эксперт.

Он полагает, что традиционные методы ведения информационной войны, выработанные в условиях мирной политической конкуренции, уже не работают.

«Вопрос не в том, что нам нужно сделать то же, что у противника. Наслесарить ботов, виртуалов, тоже их забомбить. Здесь вообще не годятся симметричные ответы. Мы не можем его обеспечить: у нас нет столько кадров и технологий. Они и не нужны. Ну они нас обольют известной субстанций, мы их обольем. И что? Нужно что-то другое. Создать какую-то консолидацию, единый голос государства. Консолидация общества произошла. Цифровые технологии этому могут помочь. В этом году произошел очень резкий прорыв в области генерации текстов, картинок и прочего нейронными сетями. Появилась возможность буквально на коленной кухонной технологии вообще все фальсифицировать до упора. Произвести миллиарды абсолютно достоверных текстов, про которые невозможно понять, это правда или нет. И при этом заниматься информационной войной по принципу «давайте мы сеточки создадим и ботов наймем, будем врать в соцсетях лучше, чем хохлы» – это бессмысленная абсолютно тема. Нам нужно делать что-то другое, опираясь на единый голос государства и общества», – считает айтишник.

Зал несколько раз реагировал на его речь аплодисменты, а Захарова прочему-то приняла критику на свой счет и отреагировала очень резко.

«Нам это кому? Вы говорите, что есть некое «нам» единое и монолитное, но просто что-то не делает. Вы же взрослый человек и понимаете, что идет битва, в том числе и внутри элит. А вы не отдаете себе отчет. Говорить о том, что есть понятие «нам», которые ничего не делают и делают недостаточно, вы кого конкретно имеете ввиду», – парировала чиновница.

На словах о «битве внутри элит» зал засмеялся. Ашманов поспешил разъяснить, что лично к спикеру МИД у него претензий нет, но в условиях, когда Украина готовит мощное наступление, нужно срочно что-то менять в общей информационной политике.

«Вообще-то мы ждем наступления хохлов. Они к лету насосутся техники, будут дроны в Китае заказывать. Получат новые танки и РСЗО. Кто об этом скажет? В это самое время в соцсетях производится гигантское количества фальшивых сеточек, в которые наливаются ультрапатриотические сообщения, которые видят только боты. Этим кто-то отчитывается. Да, идет война внутри элиты тоже, но кто с кем должен воевать? Как добиться, чтобы у нас появилось новое Совинформбюро. И хорошо бы, чтобы комитет обороны тоже появился», – ответил Ашманов.

В итоге примирение сторон было достигнуто. Захарова попросила Ашманова поделиться наработками его компании и пообещала использовать их в работе МИДа. Однако либеральные СМИ ухватились за ее слова о «битве элит» и принялись разгонять тезис о междоусобице внутри Кремля.

«Это не последние фейки. Чем сильнее мы будем прижимать «непартнёров», выводить их на чистую воду, тем изворотливее будет ложь. Запомните и передайте другим: если где-то напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, значит, это была не я», – ответила на эту кампанию Захарова.

В защиту Захаровой решил выступить организатор «Медиа-Дронницы» политолог Алексей Чадаев.

«Прозвучавшая в ходе диалога фраза про элиты была произнесена в контексте предыдущего выступления Захаровой, посвящённого тому, как каждый для себя делает личный выбор, на чьей он стороне. Однако эта фраза далее вырывается из контекста и публикуется западными СМИ с заголовками «в российских элитах война, президент бессилен…» и т.п. Эти публикации репостятся в упаковке полноформатного административного доноса на Захарову, в очевидном расчёте на то, что за такие откровения ей в обязательном порядке «прилетит» по аппаратной линии. Мы видим качественную информационную спецоперацию, призванную торпедировать с таким трудом выстраиваемый диалог между теми, кто «при исполнении», и теми, кто «по велению души». Как соорганизатор, ещё раз хочу сказать огромное спасибо Марии и за участие в Медиа-Дроннице, и за этот диалог. Она оказалась единственной, кто вообще на это решился — а звали мы, между прочим, из этого «этажа» власти не только её», – написал Чадаев в своем ТГ-канале.

Политолог Сергей Старовойтов полагает, что спор Захаровой с Ашмановым отразил конфликт двух позиций внутри патриотического лагеря.

«Условные «ашмановцы» уже год просят власть организовать их разрозненные партизанские инициативы: блогеров, айтишников, волонтеров, придать этому добровольческому хаосу систему, а «захаровцы» во власти всячески пытаются от этих инициативников отбояриться. Поэтому и продолжается эта игра, в которой добровольцы хотят создавать сетевые структуры, а им предлагают ограничиться плетением сетей маскировочных», – написал Старовойтов.

Стоит добавить, что вряд ли Захаровой пришлись по душе апелляции к опыту СССР, учитывая ее мнение, что Верховный главнокомандующий нашей страны в Великую Отечественную был в два раза хуже Гитлера.