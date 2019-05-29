Освобождение украинских моряков спасёт Порошенко от уголовного дела

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Передача Украине задержанных в ходе керченской провокации моряков легализует преступный приказ Петра Порошенка на посту президента, против которого по этому вопросу уже началось уголовное производство.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция судей (гамбургского трибунала – ред.) заключается в том, что для того, чтобы начать рассмотрение этого дела, они в качестве первого предложения (фактически в нашем понимании это – обеспечительные меры) предлагают выпустить моряков. Но это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, это нарушение российского закона, так-то, между делом, второе – любое обжалование возможно только после официального судебного решения. Есть судебное решение, его можно обжаловать в вышестоящих инстанциях, потом пойти в суд по правам человека», – рассказал Абзалов.

«Ещё очень важный момент – с точки зрения справедливости, если сейчас взять и отпустить украинских военнослужащих, возникает вопрос: сейчас, например, находится уголовное дело в отношении Порошенко за госизмену, инициированное Портновым, за то, что он незаконно издал указ об отправке туда военнослужащих. Если мы их сейчас отпускаем, то мы считаем, что это произошло законно, мы легитимизируем его действия. В следующий раз к нам приедет не два-три корабля, а в следующий раз пройдёт попытка фрегат ещё протащить», – добавил эксперт.