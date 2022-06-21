Освобождение Украины будет лавинообразным после разгрома ВСУ на Донбассе – Стешин

21.06.2022  20:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После разгрома украинской группировки войск в Донбассе – Одесса и остальные города будут освобождены сами по себе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После разгрома украинской группировки войск в Донбассе – Одесса и остальные города будут освобождены...

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По мнению Стешина, падение сопротивления украинских боевиков по всей Украине будет носить лавинообразный характер.

«Я думаю, сдадут без боя. Освобождение Украины будет лавинообразным. То есть, там никто не будет отступать с боями до Ивано-Франковска. Надеюсь, Одесса освободится сама. Будет, конечно… Некрасивое дежавю из новейшей истории Франции, когда вдруг в сопротивлении оказалось людей меньше, чем в Добровольческом легионе Франции.

Но при этом, все побежали записываться под самый закат уже. Ну и Бог с ними, если будет так же на Украине, главное, чтобы люди живы остались, и как можно меньше было разрушено», – заключил Стешин.

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