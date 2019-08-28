28.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Освобождение Вышинского не повлияет на отношение Москвы к Украине – МИД РФ

Ожидать немедленные взаимные шаги Москвы с момента освобождения Киевом политзаключённого журналиста Кирилла Вышинского после пяти лет постоянных переговоров по подобным поводам, как минимум, странно.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освобождение Вышинского в Киеве связывают с включением его в список на обмен, так ли это? И известно ли вам, состоится ли этот обмен и когда. И, если это не связано, то может ли Украина рассчитывать на шаги взаимности?» – спросил пропагандист украинского издания «УНИАН» Роман Цимбалюк.

«Начну с фразы о шагах взаимности. Странно, что вы задаёте этот вопрос, учитывая то, что мы только о шагах и говорим все эти годы. Мы говорим о том, что нужны реальные шаги по целому комплексу вопросов, и эти шаги мы ожидали от Киева на протяжении пяти лет, и каждый шаг, даже если это было полшага, в русле указанной цели и задачи, а именно – урегулирование украинского конфликта, учитывая фактор Минских договорённостей и вовлечение целого ряда стран в содействие решения внутриукраинского конфликта – так вот, даже если речь шла о полушаге или желании осуществить этот шаг, то всё это исключительно только находило поддержку у российской стороны.  Потому эта наша позиция остаётся актуальной.

Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался и российским руководством, в частности, и главой МИД, эти комментарии актуальны на сегодняшний день, работа проводится профессионально, речь идёт об уполномоченных по правам человека, о правоохранительных структурах, учитывая, что в первую очередь предстоит работа в правовом поле. Поэтому комментировать и давать политические оценки нет ни необходимости, ни возможности», – заявила Захарова.

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