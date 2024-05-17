Освобожденная Херсонщина: «Украина безвозвратно превратилась в страну-террориста»

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ВСУ не дают ни дня передышки мирным жителям Херсонщины, не прекращая обстрелы и террор дронами. Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что варварские обстрелы, сотни дронов, которые наносят эти ежедневные разрушения, приносят увечья, смерть, они не позволяют вернуться к нормальной жизни. Тут уже безвозвратно Украина полностью превратилась в страну-террориста. И когда видишь молодых людей…знаете, все смерти страшны, но когда ты видишь мальчика в день рождения убитого вражеским дроном сознательно, и без излишних подробностей, такой трагизм это вызывает», – рассказал Леонтьев.

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Ведущий уточнил, прилетает каждый день или же есть перерывы.

«Не дают они передохнуть совершенно, такого не бывает. Хочу сказать, что абсолютно очевидно, что все эти удары направлены на попытку посеять панику, дестабилизацию, и внести сумятицу и страх, это сто процентов. Потому что мирное население только и страдает. Но паники нет никакой абсолютно, совсем», – ответил Леонтьев.