Освобожденная Херсонщина восстанавливает энергомост с Крымом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Херсонская область восстановит ЛЭП на границе с Крымом, взорванные в 2015 году для энергоблокады полуострова. В случае прекращения подачи энергоснабжения со стороны Украины, линии переключат на Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это стратегически важный формат. Сейчас мы предложили всем жителям Херсонщины не оплачивать счета за электроэнергию в украинские офшорные банки, которые выводят средства и направляют их на финансирование террористической деятельности определенных структур и элементов. Мы говорим сейчас о том, что этот процесс под контролем, и если вдруг будет отключение сетей с территории Украины, мы плавно перейдем на переподключение с Крымом», – сказал представитель военной администрации Херсонщины.

Он добавил, что такой же план разработан для переключение на крымскую систему газоснабжения. Что касается водоснабжения, то Северо-Крымский канал взят под контроль, и днепровская вода идет без проблем. Железнодорожное сообщение уже налажено, но сейчас используется для доставки военных грузов.

«Пассажирское сообщение будет восстановлено, это вопрос времени. После освобождения Николаева и Одессы от фашиствующих элементов во власти», – заверил Стремоусов.

К концу мая в Херсонской области откроется российский банк, а в будущем планируется полностью отказаться от использовании гривны и перейти на рубли.