Освобожденные города Донбасса оказались в условиях гуманитарной катастрофы

России нужно срочно решать гуманитарные вопросы жителей освобожденных территорий. В первую очередь, речь идет о Донбассе, где шли наиболее ожесточенные бои.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не самая сложная ситуация в Херсоне – там еще более-менее. Запорожье вообще вроде как тыл. Ну не Запорожье, а Запорожская область, там вроде как порядок более-менее навели. Но там все равно есть разборки, непонятный правовой статус и все такое. Но жесть реальная происходит в тех городах, которые брали с помощью этого огневого вала артиллерийского. То есть Северодонецк, Мариуполь, Волноваха и так далее. Там жесть, там уже гуманитарная катастрофа и она будет становиться все хуже. Отопления нет, воды нет, света нет, люди продолжают жить в подвалах, окон нет, дверей нет. Продолжают жить в подвалах, но в меньшем количестве – те, кому выехать некуда. Те, кому было куда уехать, они уехали», – сказал эксперт.

«Очевидно, что до зимы эта ситуация не исправится. Вы себе просто представьте, люди неделями жили в подвале с детьми, пили дождевую воду в прямом смысле, ставили банки, что накапало, то и пили, еду получали время от времени, если кто-то сухпай какой-то даст. А там дети бывают и маленькие, представляете это? Очень много за это время просто сошло с ума людей. И вот, представьте себе, вроде как все закончилось, но их ждут новые испытания – теперь зима. А зима может быть очень тяжелой, на Донбассе достаточно мягкий климат, но может быть и минус 30, случается. Как они это переживут, представляете себе это? Что произойдет с людьми в подвалах при минус 30?», – заявил Димитриев.