Освобожденные территории бывшей Украины переходят на российское вещание

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В Бердянске наладили трансляцию российских радиостанций, а в Херсонской области ловят сигнал российских мобильных операторов.

Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что инженеры ТРК «Крым» закончили работы по запуску трех российских радиостанций: радио «Крым» – 90.9 FM, «Европа плюс» -88. 4 FM, «Радио 7 на семи холмах» -103. 4 FM.

«Каждый час в эфире радио «Крым» на частоте 90.9 теперь выходят новости Херсонской и Запорожской областей», – добавил Крючков.

Напомним, с 14 апреля в эфире телеканала «Крым 24» начали выходить специальные выпуски новостей для освобожденных территорий Украины – Херсонской и части Запорожской области.

Для восстановления вещания Херсонской ТРК «Скифия» необходимо ее техническое переоснащение и укомплектование кадрами. За помощью в этом заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обратился к главе Крыма Сергею Аксенову. Восстановленная с нуля телерадиокомпания будет называться «Таврия».