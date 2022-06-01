Освобожденные территории: российское гражданство побеждает украинский морок

Новости Украины

25 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым распространил право получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей Запорожской и Херсонской областей, большая часть территории которых освобождена от власти киевского режима.

О том, какое на практике значение указ имеет для освобожденных территорий, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет экс-советник министра обороны Украины, начальник Энергодарского межрайонного управления милиции Алексей Селиванов.

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В течении двух дней после подписания указа только в одно Главное управление МВД по Запорожской области в Мелитополе обратилось 160 человек с вопросами о приобретении российского гражданства.

И уже в понедельник следующей недели, 30 мая, сотрудники МВД открыли в Мелитополе пункт приема документов у граждан, желающих получить российский паспорт.

Получение паспорта России с каждым указом, с каждым новым продвижением России становится все доступнее. До указа о приеме в гражданство жителей ЛНР и ДНР 2019-го года приобретение заветного паспорта для жителей Украины было сопряжено с целым рядом трудностей, которые многие сравнивали с «кругами ада». Положение русских, в сущности, людей, было хуже, чем представителей некоторых республик Средней Азии, зачастую с трудом говорящих по-русски. Необходимость дорогостоящих переводов документов на всех членов семьи (и оплата пошлин за каждого), обязательная регистрация, тоже влетавшая в копеечку, для многих – экзамен по русскому языку, особенно унизительный для тех, у кого русский и так родной.

Для дончан и луганчан все стало намного проще. Им было достаточно просто собрать нужный пакет документов. Переводы делались за копейки на базе учебных заведений, заверялись там же. Через некоторое время для них отменили даже пошлину за паспорта. Правда, за самим паспортом им приходилось ездить в соседнюю Ростовскую область. Чтобы соблюсти нормы международного права, согласно которым гражданством можно наделить только на территории своего государства (к которой относятся и посольства, которых в ЛДНР пока нет).

В Запорожской области людям стало еще проще. Нотариально заверять переводы негде в принципе. Поэтому переводы делаются прямо в здании МВД отобранными волонтерами, тут же можно сфотографироваться на паспорт, ведь в городских фотоателье с началом приема документов сражу же подскочили цены на услуги. Впрочем, сотрудники полиции очень быстро убедили фотографов умерить свою жадность. Что же касается государственных пошлин, то здесь они тоже отсутствуют.

Полицейские проверяют у людей документы, помогают заполнить все нужные анкеты на получение паспорта. Затем документы отправляются в Россию. И спустя месяц-полтора, как это обычно бывает, первые жители освобожденных территорий должны получить свое гражданство.

Кстати, тут же в МВД оборудована комната для присяги гражданина России – с государственными символами.

Нашим новым гражданам даже не придется выезжать в Россию – и давать присягу, и получать паспорта они будут прямо здесь, у себя дома. Что некоторым образом свидетельствует о том, что территория Запорожской и Херсонской областей рассматривается как без пяти минут территория России.

Видимо, в ближайшее время будет принята недостающая нормативная база. Официально признающая Запорожье Россией. Или разрешающая выдачу гражданства на новых, «перспективных» территориях. Что тоже будет прорывом в плане возвращения России на свои исторические пределы.

В общем, российское гражданство побеждает украинский морок. Как и должно быть. Доля идейных людей всегда невелика. А когда массовый обыватель получает гражданство – он уже начинает себя ассоциировать с государством. И жить в новой реальности. Хотя оригиналы украинских документов у людей никто не забирает. И при желании по ним они могут даже отправиться на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

Да, недаром украинская пропаганда особенно истерит, когда узнает о мерах по наделению гражданством освобожденных людей. Но «брехня Тараса» уже ни у кого не вызывает доверия.

Еще при паспортизации ЛДНР украинцы вопили, что паспорта дают «фальшивые», «поддельные», «сувенирные», в общем, «какие-то не такие», не полноценные. А на практике оказалось, что все паспорта – настоящие. Все дают право прописки в России, учебы, работы, социальных выплат.

Поэтому и сегодняшнему трепу укросми никто из жителей Запорожской области не верит. Стоят в очередях за милую душу!