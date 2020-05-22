Освобожденный черногорский епископ: «Мы продолжим крестные ходы протеста»

22.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Освобожденный из тюрьмы, но находящийся под уголовным преследованием епископ Будимлянско-Никшический Иоанникий заявил, что если власти разрешат тысячам людей посещать рынки, то церковь откроет храмы СПЦ в Черногории.

Об этом владыка рассказал в ходе интернет-литии в монастыре Джурджеви Ступови, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы не хотим нарушать правила, но разве можем мы не допустить, в то время, как в других местах тысячи людей ходят и покупают, а рынки посещают до 10 тысяч человек ежедневно, и никому ничего за это не бывает, – верующим войти в храм и зажечь свечи, – сказал владыка Иоанникий. – Мы не идиоты, чтобы не видеть этого, и если будут уважаться свободы других, мы, конечно, также будем бороться за свободу проводить литургии».

Отсидевший 72 часа за проведение крестного хода в честь особо почитаемого сербами святителя Василия Острожского и находящийся за это под уголовным делом епископ Будимлянско-Никшический отметил, что Сербская православная церковь готова идти на диалог с властями Черногории, но черногорские власти сами не готовы пойти на этот диалог.

«Я не уверен, что есть добрая воля (с их стороны), – сказал владыка. – Мы подчеркнули наши требования, мы просим, чтобы мы были равны с другими религиями, чтобы не было никакой дискриминации. Мы должны быть готовы к диалогу, пока проблема не будет решена. Если невозможно решить эту проблему путем диалога, тогда мы будем отстаивать наши права путем мирного судебного разбирательства».

При этом епископ Иоанникий отметил, что не сможет простить властям избиения детей и молодежи полицейскими во время протестов, которые прошли после его ареста в Никшиче, Плевле и Андриеваце.

«Вы видели, как правительство относилось к нашей Церкви последние несколько месяцев. Похоже, они готовы были обвинить нас в коронавирусе, даже когда его еще не было в Черногории», – добавил глава Будимлянско-Никшической епархии СПЦ.