29.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Одесса, Происшествия, Украина
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Освобожденный из плена одессит показал fuck украинским журналистам

Один из обвиненных на Украине в «терроризме» жителей Одессы, освобожденный сегодня по обмену, показал средний палец украинским журналистам, снимавшим сегодня процесс передачи пленных в ЛДНР.

Фотография вызвала большой резонанс в украинском сегменте соцсетей – там требуют повторить опыт израильских спецслужб – обнаружить и уничтожить одессита.

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