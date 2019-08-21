Освобожденный из российской тюрьмы правосек вернулся к родным на Украину

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинец Роман Терновский, которого на родине считают политзаключенным, вернулся на Украину после освобождения из заключения в России.

Об этом сообщило общественное движение “Объединение родственников политзаключенных Кремля” в Facebook.

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“Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и любых других ресурсов”, – говорится в сообщении.

Терновского задержали в 2017 году в Ростове-на-Дону за причастность к деятельности “Правого сектора”.

В СК РФ тогда заявили, что Терновский в составе “Правого сектора” неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других мероприятиях на территории Украины. Кроме того, как отмечалось, через аккаунт в Facebook Терновский осуществлял пропаганду деятельности “Правого сектора” среди пользователей интернета, в частности россиян.

В 2018 году приговором суда Терновскому было назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что освобождение Терновского странно совпало с выходом на свободу под залог изх Одесского СИЗО россиянина Евгения Мефедова, проходящего на Украине по делу о массовых ьеспорядках 2 мая 2014 года.