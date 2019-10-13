Освобожденный по обмену бандеровец требует превратить Крым в пустыню

13.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не должна поставлять в Крым ни капли днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил крымский бандеровец, возвращенный на Украину в рамках недавнего обмена, Владимир Балух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам обвинявшегося в экстремизме Белуха, земля в Крыму должна превратиться в солончаки, потому что там живут и правят «грешники и предатели».

«Я сейчас мысль озвучу тех людей, которые настоящую украинскую позицию занимают в Крыму. Ни капли воды по крымскому каналу, пока Крым не деоккупирован, не должно зайти в Крым. И это мысль всех людей, с которыми я общался еще до ареста, мысль одна – воды не должно идти ни капли сюда. При этом очень сердце болит, потому что мы понимаем, что происходит – это даже в псалме написано, что там, где живут предатели и грешники, где правят предатели и грешники, там земля превращается в солончаки», – заявил Балух.