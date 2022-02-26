Освобождённые от нацистов территории Донбасса переходят на российский рубль

26.02.2022  14:28 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Донбасс, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Защитники Донбасса без единого выстрела вошли в оккупированный ВСУ с августа 2014 года населённый пункт Станица Луганская, посёлок уже переходит с гривны на российские рубли.

«Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ «Станица Луганская» и центральная часть поселка», – сообщили в оборонном ведомстве республики.

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Защитники Донбасса без единого выстрела вошли в оккупированный ВСУ с августа 2014 года населённый...

Чуть позже первые кадры из освобожденной Станицы Луганской опубликовал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«За спиной центральная площадь и здание местной военно-гражданской администрации. Посёлок взят без единого выстрела, украинские войска из него ушли», – рассказал военный.

Отметим, что именно по н.п. Станица Луганская подверглась авиационному удару летом 2014-го. Тогда погибло более 10 мирных жителей. С 21 августа 2014 года посёлок был оккупирован ВСУ. По состоянию на август 2015 года в населённом пункте из 14 тысяч жителей оставалось около 600. Также Станица Луганская имеет стратегическое значение как единственный КПВВ, граничащий с подконтрольной Украине территорией в ЛНР.

Также видеозаписи из освобожденного поселка опубликовала российский тележурналист Ольга Курлаева. Она ради эксперимента подошла к киоску купить кофе за российские рубли.

«10 гривен, а 30 на российские рубли», – не отказала продавец.


Также журналист сняла сюжет с моста через Северский Донец.

«Историческое событие, которого ждали 8 лет. Мост, который разделял Станицу Луганскую, находившуюся под контролем ВСУ. Если посмотреть внимательно, за моей спиной видно украинские флаги. Украинские боевики оставили Станицу Луганскую без боя, и сегодня уже первые люди беспрепятственно спокойно идут домой», – рассказала Курлаева.

«Колбаса какая дорогая 365 гривен, у нас в Луганске такое стоит порядка 500-600 рублей. Если перевести с гривны, это порядка более тысячи рублей», – комментирует один из бойцов ЛНР.

Кроме того, по информации военкоров, в ДНР под контроль защитников Донбасса перешло село Трудовское под Волновахой. Всего с момента начала операции Народная милиция республики смогла продвинуться вперёд на 14 километров.

Напомним, накануне Филипоненко опубликовал сюжет, где бойцы НМ ЛНР форсировали реку Северский Донец.

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