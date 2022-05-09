Освобождённые территории Донбасса празднуют День Победы

09.05.2022  19:29 (Мск), Донецк
Сергий Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Сегодня, несмотря на то, что в Донецке и Луганске, в связи с боевой обстановкой и угрозами терактов, военные парады были отменены, на освобождённых территориях Донбасса впервые за 8 лет люди смогли без страха выйти с соответствующей символикой и отметить День Победы.

Так, в Мариуполе развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня, несмотря на то, что в Донецке и Луганске, в связи с боевой обстановкой...

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Добровольцы Донбасса пронесли огромное полотнище по центральным улицам освобожденного города. Местные жители не скрывали эмоций.

«Хранили, прятали медали, Георгиевскую ленточку прятали. Но всё равно приходили на вечный огонь, всё равно вечером или утром возлагали цветы, всё равно праздновали 9 мая. Это наш праздник, и теперь он вдвойне. Теперь свободно и радостно, теперь мы горды. Город Мариуполь всегда был русский», – говорила женщина, которая вышла с портретами и наградами матери и отца – ветеранов войны.

Также в Мариуполе был вновь зажжен Вечный огонь от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве у памятника «Жертвам фашизма» и у монумента Воину-Освободителю. Подобные акции прошли в Донецке и Луганске.

Кроме того, ещё затемно Вечный огонь был зажжён на мемориале Саур-Могила – легендарной высоте, где, как и в Великую Отечественную войну, в 2014 году шли ожесточённые бои защитников Донбасса с нацистами.

Символическое пламя было также зажжено в освобождённой весной этого года Волновахе (ДНР), Старобельске (ЛНР) и других населённых пунктах республик.

В Луганской Народной Республике прошёл автопробег Луганск – Счастье, а в столицах республик открылись выставки военной и техники как Народной милиции, так и трофейной.

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