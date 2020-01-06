Освобождённый по обмену: «Собираюсь возвращаться на Украину, несмотря на угрозу ареста»

06.01.2020, Луганск, Валентин Филиппов

У каждого освобождённого в рамках недавнего обмена пленными между Украиной и Народными Республиками Донбасса своя история. Эдуард Коваленко из Херсонской области, лидер небольшой украинской политической партии «СПАС», был осуждён за препятствование действиям вооружённых сил Украины «в особый период». Препятствование это выражалось в организации митингов против мобилизации на войну в Донбассе.

После освобождения у Эдуарда много планов, главный из которых – возвращение на Украину для участия в местных выборах. Обозреватель ПолитНавигатора Валентин Филиппов выразил освобождённому политику опасения в том, что выменивать его повторно могут счесть нецелесообразным.

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Валентин Филиппов: В гостях импровизированной студии, не скажем откуда, находится Эдуард Коваленко. Мы рады тебя видеть на свободе на фоне плитки харьковского производства, диагональ 15 см, насколько я помню.

Эдуард Коваленко: Советская плитка.

Валентин Филиппов: С освобождением тебя. С освобождением.

Эдуард Коваленко: Спасибо большое, Валя, спасибо.

Валентин Филиппов: Сразу неожиданный вопрос: Вы являетесь одним из лидеров политической партии «Спас», которая зарегистрирована в Минюсте Украины, которая в свою очередь соизволила наконец-то выпустить вас на свободу, не просто так, а по обмену. Вас «террориста-убийцу» в обмен на «невинных заложников», удерживаемых в ДНР/ЛНР. Я слышал, вы хотите баллотироваться, выдвигаться на выборах на Украине. Вы что, верите, что на Украине что-то можно решить выборами?

Эдуард Коваленко: Дело в том, что я не один из лидеров партии «Спас», я ее создатель, учредитель и единственный руководитель этой партии.

Что касается выборов в Украине. Да, в этом году планируются выборы в местные советы, в октябре месяце.

Но закон о выборах в местные советы до конца не доработан еще. Плюс ко всему, команда Зеленского планирует изменить территориальные единицы, на которых будут проходить выборы.

Но это принципиально не меняет сам подход к выборам. Так как партия «Спас» чудом сохранила свою регистрацию в Министерстве юстиции Украины, может быть, по той простой причине, что нас недооценивают, режим Порошенко просто забыл о нас в том реестре.

Валентин Филиппов: Но, судя по твоей судьбе, о вас не забыли.

Эдуард Коваленко: Обо мне лично не забыли, а о партии, может быть, просто не обратили внимания на то, что партия, все-таки, осталась зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.

Плюс ко всему проводилась работа, подавались отчеты, подавались необходимые бумаги и, чтобы снять партию с регистрации, нужно было нарушать в очередной раз закон.

Режим Порошенко настолько много раз нарушал закон в Украине, как внутренний, так и международный, что понятно, с одной стороны, разом больше, разом меньше, а, с другой стороны, я так понял, что они тоже не хотели лишний раз вступать в конфликт определенного формата.

Поэтому, я понимаю угрозу того, что, как только я пересеку границу Украины и въеду в нее, я попадаю под риск того, что меня снова могут арестовать по любой причине. Подбросят наркотики, или гранату какую-то засунут, или что-то еще, и обвинить во всех смертных грехах. Но, тем не менее, как бы, руководить партией извне в Украине, и принимать участие извне в Украине, может быть, и возможно, я еще не пробовал так…

Валентин Филиппов: Ну, Владимир Ильич Ленин пробовал. Эдуард, у меня к вам другой вопрос. Вы вот сейчас общаетесь с различными представителями Народных Республик, да? Вы как с ними, пытались обговорить, они вас второй раз обменивать согласны? Или, если вы поедете избираться, дальше уже выбирайтесь сами?

Эдуард Коваленко: Есть два мнения. Одни говорят, что не вздумай ехать туда, тебя сразу же упакуют. Другие говорят, что надо. Ну, здесь же не сидеть телевизор смотреть, все-таки надо как-то решать вопрос в Украине, и кто-то там должен наводить порядок, брать власть в свои руки и выравнивать ситуацию.

Потому что я вижу, допустим, что Украина, Белоруссия и Россия – это один народ, одно государство, одна история, и то, что там за пять лет режима Порошенко попытались изменить сознание людей и настроить их друг против друга, это не изменит ход истории.

Валентин Филиппов: Ты все время повторяешь «режим Порошенко, режим Порошенко». А что, режим Порошенко кончился что ли? А что, до Порошенко не было этого режима? Порошенко с 25 мая 14-го года президентом является. Майдан случился немножко раньше. Да и сейчас, в общем-то… Сейчас нет Порошенко, Порошенко вообще на яхте сейчас, на Сейшелах или где-то там на Мальдивах. А режим-то есть.

Эдуард Коваленко: Да, я в курсе, где находится Порошенко, на какой яхте, интернет полностью информирует нас об этом, если верить интернету, это именно так. Но я говорю о том, что, понятно, что проводилась определенная политика Госдепом США через разных агентов влияния. Тот же Ющенко и ряд других политических деятелей, которые имели власть в Украине. Но я имею в виду, что Порошенко очень радикально и рьяно отстаивал позиции Госдепа США.

Валентин Филиппов: Открыто.

Эдуард Коваленко: Открыто и очень ревностно. Он сделал максимально, что возможно было, действительно, что касается того, что он заработал много медалей со стороны Госдепа США и Запада в деле развала единства Руси, потому что Русь создавалась тысячелетия, сплачивались племена, сплачивались народы. И то, что он сделал за пять лет в деле разрушения единства Руси, я имею в виду Русь – это Украина, Белоруссия, Россия. И многие страны к Руси имеют отношение. То, что он сделал в развале и насаждении вражды, я скажу, что за пять лет он провел грандиознейшую работу.

Валентин Филиппов: Но у нас же, в принципе, так всё время. Один выполняет рьяно и открыто задачи, поставленные США. Ему на смену приходит другой, который делает это мягко и незаметно. И все говорят: «Фух, ну, хоть вот мягенько».

А потом приходит следующий, и опять рьяно. Потом следующий опять мягенько.

То есть, самый главный вопрос, о чем я пытаюсь все время спросить, – ты считаешь, что на Украине можно пойти на избирательные участки, проголосовать, и в результате к власти придут партии, которые будут вести какую-то политику что ли?

Что, вот, люди приходят к власти благодаря выборам, что до выборов допускают тех, кто не американскую политику будет проводить и не русофобскую? То есть, такое, что, возможно на Украине? Если такое возможно, то за что мы воюем тогда? Идем голосовать все!

Эдуард Коваленко: Если сказать одним словом, верю ли я в это, скажу: «да». Я принимал участие в выборах не один год, имею большой политический опыт в выборах, как на Украине, как в России, так и в Приднестровье, и других городах и республиках. Скажем так, да, действительно, власть, которая контролирует на тот период избирательный процесс, они имеет определенные формы влияния на результаты, некоторая власть имеет большее, некоторая меньшее. И наша святая обязанность, как политической партии, принять участие в этих выборах.

И сам формат проведения выборов уже в головы людей вправляет ту идеологию, которую мы несем. Мы несем идеологию братских народов Руси и идею русского языка, восстановления тех корней, того фундамента. Даже то, что мы вообще не получим никаких результатов, мы все равно внесем в головы людей то, что из них выбивали эти пять лет.

Валентин Филиппов: Вы, видимо, пять лет сидели в тюрьме, Вы забыли, что призывы к русскому языку, на сегодняшний день – это государственное преступление. Вы забыли, что братство славянских народов, призывы к такой страшной вещи, это тоже тяжкое преступление сейчас на Украине. Поэтому я вообще не знаю, как вы собираетесь на Украине агитировать за тяжкие преступления. Кстати, хотел спросить, вы же из Геническа, да?

Эдуард Коваленко: Да, я родом из города Геническа.

Валентин Филиппов: Там мэр действительно такой дебил или он прикидывается?

Эдуард Коваленко: Мэр – простой парень, который родился в Геническе, по фамилии Тулупов, зовут его Саша. Он ловил рыбу…

Валентин Филиппов: А Воробьев?

Эдуард Коваленко: Нет. Мэр – Тулупов, а Воробьев – это глава администрации района.

Валентин Филиппов: Ага.

Эдуард Коваленко: Был. Его сняли уже.

Валентин Филиппов: Сняли.

Эдуард Коваленко: Так он был, который был Воробьев, он обычный конъюнктурщик-приспособленец. Служил на Дальнем Востоке, майор вооруженных сил СССР, ракетчик. И ему Порошенко дал шанс быть кем-то, когда он уже был никем. Но для этого надо поливать грязью Россию, лелеять Порошенко. И он переобулся в полете, как обычные прихвостни, мягкотелые ребята, которые многие переобулись в полете.

То есть, коллаборационист типичный чистой воды, такой же, кстати, как губернатор в тот период времени Путилов. Андрюша Путилов, нормальный русский человек, русскоговорящий, отстаивающий интересы русского единства, вдруг стал резко украинским националистом.

Я по этому поводу давал интервью средствам массовой информации, которые легли в материалы уголовного дела, по которому меня посадили в тюрьму.

Что касается русского языка. Как только меня задержали и посадили в тюрьму, мне устроили турне по тюрьмам Украины. Я проехался почти по всем тюрьмам Украины, меня, как это называется на тюремном языке, урабатывали. Подвергали огромным лишениям, физическим и психологическим, когда возят в воронках этих, автозаках, потом перемещают в тюрьму с тюрьмы – обыски, шмоны так называемые, потом снова воронки, снова транзиты, снова тюремные вагоны, эти «столыпины» так называемые.

Вот это меня каруселили больше года, тягали по этим тюрьмам, холод, жара, всё это в невыносимых условиях. Так вот по поводу русского языка – все заключенные, без исключения, ну, может быть 1%, все говорят на русском языке, как их конвоиры и все остальные. Иногда попадается суржик небольшой.

То есть, там, как бы кто ни говорил, вот я слышал из конференции Владимира Владимировича Путина, он сказал, что по статистике 38% населения на Украине говорят на русском языке, скажу больше: мое личное мнение, что больше половины жителей Украины пользуются в быту русским языком, если даже не все 70 или 80%.

А все остальные говорят не на украинском, на суржике таком непонятном. Это такой, на западе он суржик с венгерским и румынским, на границе с Белоруссией и Россией – с белорусским и русским. Поэтому я всегда говорил и говорю: когда мне говорят «Ти ж оце українська людина, почему ти не розмовляєш українською мовою», да, я вполне хорошо разговариваю на украинском языке. Я говорю на английском, немецком и на других языках, но я считаю, что я должен говорить на том языке, который понимают большинство людей, и этот язык – русский язык.

Валентин Филиппов: А я слышал, что вы когда-то состояли и в каких-то украинских партиях, украинской направленности. Такое ж было когда-то?

Эдуард Коваленко: Да-да, конечно. В 2003-м году я вошел в состав УНА-УНСО…

Валентин Филиппов: Опа, ничего себе.

Эдуард Коваленко: … и удачно её развалил. Партия эта раскололась на пять частей и прекратила свое существование, осталась только на бумаге. Потом провел ряд массовых акций во время Оранжевой революции против Ющенко. За это меня посадили в тюрьму, за организацию массовых беспорядков. Я просидел там, в 2005-м, в Лукьяновском СИЗО до полугода и по амнистии буквально чудом выскочил, потому что я там долго бы сидел.

Я зарегистрировал политическую партию «Спас» в 2006-м году, 14 февраля получил свидетельство о регистрации. И всё, мы начали как бы с чистого листа на идеях воссоздания Советского Союза, по большому-то счету.

Я выступаю за создание Союза Свободных Стран. То есть, привлечь опять назад те страны, которые были в Советском Союзе и расширить, может быть, эту ситуацию на всю планету Земля по возможности. Наши планы глобальные и не имеют границ.

Валентин Филиппов: Я так понимаю, что в принципе на Украину вас отпустить можно. С одной стороны, конечно, жалко, а с другой стороны поломаете вы им там все партии к чертовой матери.

Эдуард Коваленко: Народ страдает и мучается, людям нужно дать свежий глоток воздуха, и мы готовы за это страдать и бороться. Я иду до конца и буду до конца жизни идти этим путем.

Валентин Филиппов: В этот раз посадили-то за что?

Эдуард Коваленко: Проводил митинг против режима Порошенко и против мобилизации на братоубийственную войну на Донбассе. Под меня специально по указу Порошенко была создана статья уголовного кодекса Украины, Верховная Рада её проголосовала, и я единственный в мире по этой статье отбывал наказание. Там даже в уголовном кодексе нашли место такое: была 114-я – это шпионаж, добавили прим.1 – это противодействие законной деятельности вооруженных сил Украины и военных формирований в особый период. За то, что я организовывал митинги против мобилизации, против войны на Донбассе и режима Порошенко, соответственно угрожал им всем захватом военкоматов, СБУ, администрации президента и тому подобное. Но это были лишь только слова, то есть за свободу слова меня осудили. То есть нарушение статьи 9-й Европейской конвенции «О свободе слова».

Сейчас моё дело находится в европейском суде по правам человека, европейский суд принял его к рассмотрению, и будет очень интересно, как европейский суд по правам человека будет рассматривать свою же статью уголовного кодекса, которую они внесли в конвенцию о свободе слова.

Плюс ко всему, когда я въеду в Украину, и если меня задержат, это будет нарушением той же конвенции о свободе перемещения, потому что я нарушать закон не собираюсь, я буду действовать по закону.

Я, кстати, так и действовал тогда, когда проводил митинги против войны на Донбассе, я не нарушал закон, потому что я неоднократно уже привлекался в этих всех направлениях и знаю, как правильно себя вести, чтобы не нарушать закон.

Соответственно под меня и под мои действия создана такая статья уголовного кодекса, чтоб и других людей напугать, и на приговоре в суде было очень много камер телевизионных каналов Украины, где они потом распространили всю эту информацию, что я выступал против мобилизации, чтобы никто больше не подумал что-то такое делать.

Вот такой нарицательный фактор.

Валентин Филиппов: Ладно, хорошо, я вам желаю там побыстрее пройти курсы реабилитации, чтобы помощь врачей была действенной, чтобы, так сказать, адаптация к свободной жизни прошла тоже без особых сложностей. Ну, постепенно, сначала в одно кафешко зашел, потом в другое, потом уже в ресторанчик, потом уже рассвет поехал встречать в Седово.

Эдуард Коваленко: Замечу, что партия «Спас» выступает за здоровый образ жизни.

Валентин Филиппов: Пока партия «Спас» осталась на Украине, можно и чуть-чуть нарушить. Тут другая юрисдикция.

Эдуард Коваленко: Спасибо огромное, всегда рад буду пообщаться, и я рад знакомству.

Валентин Филиппов: Я тоже.