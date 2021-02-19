«Освоение космоса и создание вакцины – сопоставимые вещи» – Захарова

19.02.2021, Москва, Владимир Гладков

На Западе так и не смогли пережить, что создание вакцины от инфекции, поразившей весь мир, оказалось за страной, из которой годами старательно формируют образ врага.

Об этом в эфире YouTube-канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мирное освоение космического пространства – это то, что предложил СССР миру, задав соответствующий, как сейчас говорят, тренд, направление», – сказала она.

«То же самое – с вакциной. Мы сделали первые и сказали – мы открыты к сотрудничеству, мы готовы совместно производить, мы готовы изучать, делиться опытом. Они не могли это пережить, это удар, это не зависть. Это удар по многолетней выстраиваемой модели представления России как агрессора.

Они на этом построили всё – как же, вот же Скрипалей отравили, как же, постоянно всплывают на Севере Европы якобы русские подлодки, как же, русские хакеры бороздят по просторам Белого Дома, как же, Трампа якобы избрали, чтобы он там всем хуже сделал», – напомнила дипломат.

По её словам, на этом фоне очень болезненно воспринимать, что вдруг страна, которая находится в таком же положении, как и все, столкнувшись с той же пандемией и с теми же сложностями, решает проблему.

«Но мы в одной лодке. Мы говорим, что мы сделали это первыми, давайте вместе работать – они не могли этого пережить», – добавила Захарова.

Она отметила, что всё это противоречит навязанному восприятию России в образе врага.

«Ещё раз: наши подлодки всплывают там, где даже нет моря, акустические атаки – чего только не было. И тут наступает момент истины, когда в борьбе с общим злом, общей проблемой… Да, не бесплатно – вакцина не делается бесплатно, и люди не работают бесплатно.

А теперь представь, что бы было, если бы другие страны, в частности, Штаты, сделали бы это первыми, есть предположение?» – риторически резюмировала представитель МИД.