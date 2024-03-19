От 30 до 100 километров. Какой будет санитарная зона на границе с Украиной

Олег Кравцов.  
19.03.2024 09:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ближайшее время Россия не сможет обезопасить приграничные регионы от украинских обстрелов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник в запасе Андрей  Демуренко, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина, не исключившего создания «санитарной зоны» на территориях, которые сейчас подконтрольны киевскому режиму.

В ближайшее время Россия не сможет обезопасить приграничные регионы от украинских обстрелов. Об этом,...

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 «По завершении войны или конфликта устанавливается жесткая граница между двумя государствами. Она оговаривается в договоре, который заключается сторонами по завершению конфликта. Кто-то называет ее «серой полосой», кто-то «нейтральной» или «полосой безопасности».

Главная идея в том, чтобы войска не стояли лоб в лоб по обе стороны жёсткой границы. Для этого отводятся назад силовые структуры, таким образом пресекается возможность работы диверсионных групп, артиллерии, миномётов и так далее. Но речь, конечно, не идет о ракетах», – сказал Демуренко «Московскому комсомольцу».

По его словам, скорее всего, после окончания конфликта Россия постарается обеспечить полосу безопасности не только с точки зрения силовой составляющей, но и оговорить ее в юридическом и международном правовом поле. Сама же «санитарная зона», судя по практике, «может быть шириной от 30 до 100 километров».

При этом ситуация в Курской, Белгородской и Брянской областях пока не улучшится.

«И силовые ведомства, и государство ждали и готовились к провокационным действиям противника в прифронтовых областях. Мы должны быть готовы к тому, что провокации будут продолжаться. К сожалению, ничего с этим поделать пока невозможно.

Поскольку пока силовые структуры Украины обладают такими вещами, как реактивные системы HIMARS, которые стреляют на 150 километров, как минимум, и нашими бывшими ракетами «Точка-У». И противник может продолжать применять эти комплексы, пока мы его не отодвинем на большее расстояние», – резюмировал полковник.

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