От 5 до 12 тысяч долларов: как украинские военкомы помогают уклонистам
На Украине продолжают появляться новые схемы уклонения от принудительной мобилизации.
Сегодня стало известно еще о трех схемах, благодаря которым военнообязанные украинцы пытались выехать за границу.
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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала пресс-служба СБУ.
Стоимость услуг для выезда оценивалась от 5 до 12 тысяч долларов.
«Так, во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу в качестве перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.
Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях» как профессиональных водителей международных рейсов», – говорится в сообщении.
А вот в Одессе местный житель продавал уклонистам выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК) о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья.
«Для изготовления фальшивок делец использовал подельников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК», – уточнили в СБУ.
При этом в Днепропетровске взяли сразу троих дельцов, продававших справки о непригодности к военной службе. Они, как и одессит, «использовали свои связи в одном из местных военкоматов областного центра».
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