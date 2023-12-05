От 5 до 12 тысяч долларов: как украинские военкомы помогают уклонистам

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На Украине продолжают появляться новые схемы уклонения от принудительной мобилизации.

Сегодня стало известно еще о трех схемах, благодаря которым военнообязанные украинцы пытались выехать за границу.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала пресс-служба СБУ.

Стоимость услуг для выезда оценивалась от 5 до 12 тысяч долларов.

«Так, во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу в качестве перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ. Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях» как профессиональных водителей международных рейсов», – говорится в сообщении.

А вот в Одессе местный житель продавал уклонистам выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК) о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья.

«Для изготовления фальшивок делец использовал подельников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК», – уточнили в СБУ.

При этом в Днепропетровске взяли сразу троих дельцов, продававших справки о непригодности к военной службе. Они, как и одессит, «использовали свои связи в одном из местных военкоматов областного центра».