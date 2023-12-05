От 5 до 12 тысяч долларов: как украинские военкомы помогают уклонистам

Игорь Шкапа.  
05.12.2023 15:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 405
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, СБУ, Украина


На Украине продолжают появляться новые схемы уклонения от принудительной мобилизации.

Сегодня стало известно еще о трех схемах, благодаря которым военнообязанные украинцы пытались выехать за границу.

На Украине продолжают появляться новые схемы уклонения от принудительной мобилизации. Сегодня стало известно еще...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала пресс-служба СБУ.

Стоимость услуг для выезда оценивалась от 5 до 12 тысяч долларов.

«Так, во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу в качестве перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях» как профессиональных водителей международных рейсов», – говорится в сообщении.

А вот в Одессе местный житель продавал уклонистам выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК) о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья.

«Для изготовления фальшивок делец использовал подельников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК», – уточнили в СБУ.

При этом в Днепропетровске взяли сразу троих дельцов, продававших справки о непригодности к военной службе. Они, как и одессит, «использовали свои связи в одном из местных военкоматов областного центра».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть