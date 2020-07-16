От Алиева требуют покончить с карантином и начать войну

16.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Воинственные выступления жителей Баку, получившие накачку и благословение руководства Азербайджана, 15 июля достигли своего апогея к вечеру, вылившись в массовые беспорядки.

В минувшую среду на площади перед зданием республиканского парламента митинговали турбопатриоты, сторонники войны «до победного конца». Горячие головы выкрикивали требования, обращённые к главе государства: «Кончай карантин – начинай войну!», «Карабах наш!», «Слава армии!» и другие зажигательные лозунги.

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Возбудившись до крайности, толпы турбопатриотов с воплями «Мобилизация!» ворвались в здание парламента, но были отражены спецсредствами полиции и рассеяны водомётами.

По официальной версии Баку, организаторами беспорядков выступили активисты «Народного фронта Азербайджана» НФА, с которым у президента Ильхама Алиева традиционно плохие отношения, перешедшие к нему по наследству от покойного Алиева-старшего, в своё время сместившего с поста президента лидера НФА Эльчибея.

На заседании Кабмина, посвящённого итогам социально-экономического развития республики за первое полугодие 2020 года, Ильхам Алиев обрушил шквал обвинений и угроз в адрес организиторов вчерашних беспорядков, совершив небольшой, но весьма интересный экскурс в недавнее прошлое независимого Азербайджана:

«Сейчас не начало девяностых годов. Несчастье тогдашней власти Азербайджана заключалось в том, что она бежала от таких грязных, презренных, трусливых, продажных дезертиров, как Народный фронт. Дезертиров, которые спустя год оставили власть и бежали. Они сидели в этом здании. Засорили и его. Ежедневно в кабинете президента ели колбасу и пили водку, каждый день, с ночи до утра.

После этого тогдашний президент [Эльчибей] просыпался в 12 часов. А в 5 часов снова – колбаса и водка. Бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел, бывший государственный секретарь, бывший президент осквернили это здание. Такая вот уродливая группировка пришла и с шумом сместила тогдашнюю [советскую] власть. Пусть не думают, что такое сейчас возможно. Мы преподали и преподадим им урок», – сказал Алиев.

«Как мне сообщили, вчера, некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана, проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю: не надо играть с огнем. Это – национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим – кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация», – пригрозил президент.

На том же заседании Ильхам Алиев отдал приказ полиции – найти и задержать подстрекателей к беспорядкам.

«Мы будем блокировать антиазербайджанские силы всюду, где это возможно. Мы не позволим, чтобы их кандидаты бросали нам вызов, пытались очернить Азербайджан. Никто не может указывать нам. Вчерашнее событие должно стать сигналом для каждого из нас. Вспомните, в то время захватывали земли, а здесь перед парламентом организовывались митинги. Тысячи людей собирались и выражали свое возмущение.

Но каков результат? Земли были потеряны. Разве сегодня время митингов? У нас есть шехиды, мы теряем героев, генералов. А эти грязные элементы пытаются обострить здесь обстановку. Обращаюсь ко всем соответствующим структурам. Если они приложили руку к вчерашним событиям, то увидят нашу решимость», — добавил Алиев.

Из чего видно, кто и какие цели преследовал, канализируя возмущение широких слоёв азербайджанской общественности.

Задачей Алиева было стравить пар и сплотить общество, используя приграничный конфликт с Арменией. НФС, неустанно критикующий действующего президента, стремился вызвать политический кризис и смену власти в стране, также использовав конфликт с Арменией как внезапно выпавший шанс.

Учитывая прошлые «заслуги» НФС Азербайджана, можно не сомневаться, что, в случае смены власти, республика была бы втянута в новую кровопролитную войну с неясным финалом, грозящей мощнейшими потрясениями обеим сторонам.

Следует заметить, что совсем недавно, в конце июня, Ильхам Алиев, выступая перед военными, обвинил националистические и пантюркистские политические силы в ситуации, которую Азербайджан переживает вот уже четверть века, потеряв 20% своих территорий.

Эбульфаз Эльчибей.

Обвинения были в первую очередь направлены на движение «Мусават» и Народный фронт Азербайджана. Алиев обвинил правительство Эльчибея в том, что «оккупация» азербайджанских земель стала результатом борьбы Народного фронта за власть, а позже – допущенными преступными ошибками его руководства в лице спикера парламента Исы Гамбара и госсекретаря Али Керимли.

Кстати, обратите внимание на отуреченные фамилии бывших правительственных чиновников от Народного фронта Гамбарова и Керимова. Да и Эльчибей большую часть своей жизни носил ту же фамилию, что и бывший глава КГБ Азербайджана Гейдар Алиев, впоследствии сменивший лидера НФА на посту президента.

В общем, в своей речи Ильхам Алиев назвал бывших чиновников от НФА «предателями и дезертирами» и заявил, что современный курс Азербайджану был задан во время правления его отца – Гейдара Алиева.

В чём невозможно спорить с Ильхамом Алиевым, что в России, да и в странах, соседствующих с Азербайджаном, с облегчением вздохнули и перекрестились, когда к власти в Баку пришёл авторитарный, но умеренный и разумный Гейдар Алиев, прошедший огонь, воду и медные трубы партийно-хозяйственной руководящей работы в СССР, должность главы республиканского КГБ и даже дважды награждённый золотыми звёздами Героя Социалистического Труда.

На фоне старого советского зубра Алиева упоротые сторонники Эльчибея, развязавшие армянскую резню и предлагавшие забивать палками и сжигать живьём бывших советских руководителей Азербайджана, выглядели натуральными дикарями-людоедами начала палеолита.

Действительно, именно с правления Алиева-старшего началась политическая и экономическая стабильность современного Азербайджана.

Ненавистники Гейдара Алиева утверждают даже, что во время его правления Азербайджану не только «не были возвращены оккупированные территории», но и потеряны ещё несколько районов.

На самом деле, это чистейшее враньё, поскольку Алиев-старший мирными усилиями погасил ещё один разгоравшийся конфликт на юге Азербайджана, признав Талыш-Муганскую автономию, против чего яростно выступали бакинские национал-радикалы.

В результате беспорядков 15 июля в Азербайджане складывается интересная ситуация. Прозападный и протурецкий президент Ильхам Алиев, имеющий хорошие и ровные отношения с Москвой, будет вынужден давить ещё более протурецких и прозападных мусаватистов и сторонников Эльчибея для сохранения мира и стабильности в стране. Из чего следует, что Баку будет сохранять безопасную дистанцию от Анкары, благосклонно принимая от неё политическую и военно-техническую помощь.

Что касается Пашиняна и его окружения, то, как сходятся во мнении наблюдатели, между ним и ОДКБ будут и дальше сохраняются более чем прохладные отношения.

В том смысле, что Армения продолжит пользоваться статусом союзника и члена Договора о коллективной безопасности, но военную помощь получит только в том случае, если её существование будет поставлено под угрозу.

Соответственно, ни один российский солдат или пограничник не будет привлечён для участия в пограничных разборках двух государств.

Приграничные конфликты с Азербайджаном на угрозу существованию армянского государства явно не тянут, а в ОДКБ предпочитают дать прочувствовать ереванскому выскочке, что отдавать под арест действующего генсека организации и более полугода торпедировать назначение его преемника, показывая свой крутой и непреклонный нрав уличного горлопана, не пристало серьёзному политику.

Заодно Воваевич научится нормально разговаривать и смотреть в глаза при личной встрече с азербайджанским президентом, а не прятаться при случае за спину ОДКБ, которой сам же и гадит.