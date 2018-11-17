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17.11.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Культура, Общество, Россия
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От алкоголизма умер человек, помогавший переизбраться Ельцину

В Москве в результате остановки сердца умер Евгений Осин – некогда популярный эстрадный певец фигурирует на историческом фото вместе с танцующим Борисом Ельциным во время тура «Голосуй или проиграешь» 1996 года.

Тогда, несмотря на колоссальные проблемы со здоровьем, Ельцин переизбирался на второй президентский срок и танцами с Осиным на сцене демонстрировал способность управлять страной.

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Как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, в последние годы перед смертью Осин злоупотреблял спиртным, несмотря на предостережения врачей – у него давно отказывали ноги, а рука после перелома в аварии не заживала и начинала гнить.

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