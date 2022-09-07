От антироссийских санкций проиграли явно не мы – глава Минпромторга РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что бывшие западные «партнёры» всячески пытались похоронить российское самолетостроение, случилось так, что санкционные ограничении – наоборот, оказались толчком к его развитию.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Коллеги из западных стран, наши партнёры по ключевым проектам – это Sukhoi Superjet и МС-21, серьёзнейшим способом постарались остановить эти проекты. Но все мы знаем о том, что это только приостановка была не на столь длительный срок, с учётом того, что мы заранее начали работу по локализации и русификации бортов и Sukhoi Superjet, и МС-21. В конце следующего года мы должны получить сертификат лётной годности на Sukhoi Superjet с российским двигателем БД-8, с полностью российским бортом, и начать поставки для коммерческих эксплуатантов. Что касается МС-21, этот срок определён концом 24-го года, а с 25-го года начнутся коммерческие поставки полностью русифицированного борта. Я не буду говорить сейчас, кто потерял, а кто в этом приобрёл. Простые цифры – только за счёт принятого США и Японией решения о не поставке нам композитных материалов для производства крыла, это примерно 2 миллиона долларов на одном самолёте. Если брать объёмы, которые мы должны нарастить, к которым мы должны прийти к 27-му, 28-му году, это 70. Можете помножить и получить годовой эффект. Кто потерял? Мы точно приобрели», – рассказал вице-премьер.

Также он рассказал о положении дел в отечественном судостроении и дал прогнозы в данной сфере.

«Если брать за основу основные суда транспортные, грузовые, танкеры, буквально позавчера был на заводе «Звезда», чувство гордости переполняет за те результаты, на которые мы сегодня выходим – суда размерностью 250 метров… Мы сейчас завершаем свёрстку программы по судостроению вместе с Минфином, с ГТЛК, с заказчиками, до 35-го года порядка 400 судов, программа корректируется, где-то больше, где-то меньше становится, зато больше появляется дорогостоящих судов, которые сегодня востребованы», – подытожил министр.