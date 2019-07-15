15.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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От антироссийских санкций в первую очередь пострадала Украина

Санкции против России ударили по украинской экономике в значительно большей степени, чем по российской.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцам внушали мысль, что санкции против России приведут к потерям России и она сдастся. На самом деле санкции привели к огромным потерям Украины. ВВП в России – 29 тысяч долларов на душу населения в год, в Украине – порядка 9. Получается, что санкции ударили гораздо больше по Украине», – отметил Суслов.

Также он обратил внимание, что западные санкции против России далеко не тотальные.

«Крымский мост строили и западные компании, которые поставили оборудование, разработали проект моста. Кстати, Украина не вводила санкций ни против этих фирм, ни против западных компаний. Если взять «Новатэк», недавно созданного производителя сжиженного газа, то это на 20% собственность французской Total. Если бы Запад не поставлял оборудование для добычи нефти и газа, освоения Арктики, то у России ничего бы не получилось. Запад много зарабатывает на этом», – сказал экс-министр.

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