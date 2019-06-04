«От АТО Крым спасла зрада на 200 миллионов» – Могилев

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

За то, чтобы весной 2014-го года Совбез Украины не начал в Крыму «антитеррористическую операцию», постмайданное руководство страны могло получить порядка 200 миллионов долларов.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший председатель Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бывший крымский руководитель подчеркнул, что готовит судебные иски и материалы для возбуждения уголовных дел против высших должностных лиц Украины того периода по статье о госизмене.

«Один из политиков говорил о том, что ему предлагали 20 миллионов за то, чтобы воду пустили в Крым. Вот, когда там перекрыли воду, ему предлагали из РФ 20 миллионов, чтобы пустили воду в Крым. Не пустили воду в Крым. Это говорил Сенченко. А можно предположить, что кому-то из тех лиц, которые обязаны были принимать решения о введении военного положения или антитеррористической операции в Крыму предложили еще более крупную сумму денег.

Об этой сумме тоже разговоры ходят. Там порядка 200 миллионов – не противодействие захвату территории. Если идти с точки зрения юридической, то этих лиц необходимо сейчас, кто захватил власть в стране в то время, нужно привлекать к ответственности за государственную измену.

Наша общественная организация, общественно-политическая партия «Независимость», мы сейчас подготавливаем материалы для направления их в ГБР о привлечении этих лиц к ответственности за сдачу Крыма. Это госизмена, когда чиновники такого уровня не принимают мер по наведению порядка и сохранению территориальной целостности Украины», – заявил Могилев.