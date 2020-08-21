21.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Вооруженные силы, Галичина, Политика, Транспорт, Украина
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От «атошников уже плюются даже во Львове


Во Львове водитель одной из местных маршруток отказался бесплатно везти мать погибшего в «АТО» военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила сама «потерпевшая» на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня зашла в автобус 217А, примерно 8:00 утра. Показала удостоверение льготного проезда, матери погибшего воина АТО. Затем водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку – у него только сидячие места. Хотя в маршрутке кроме меня, еще передо мной зашли трое пассажиров.

Я ему объяснила, что у меня погиб сын, чтобы вы ездили и зарабатывали деньги. Затем прозвучал ответ: «Мне все равно кто у вас погиб». Все пассажиры молчали, словно воды в рот набрали», – возмутилась она, добавив, что одна из пассажирок автобуса всё-таки уступила место.

Произошедшее вызвало бурю негодования у местных жителей. Так, в комментариях под сообщением, многие призывали отправить водителя воевать в Донбасс.


Пользователи пишут: «Позор таким водителям!», «А может таких водителей отправить в зону АТО и тогда поймет, а то ребята воюют и гибнут, а он спокойно зарабатывает деньги», «В АТО кренделя».

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