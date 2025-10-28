«От баллистики спасу нет. Масштабы разрушений увеличились в разы» – боссы укро-энергетики
Физическая защита украинских энергообъектов может лишь уберечь оборудование от осколков и даже попаданий дронов, но против ракет они по-прежнему уязвимы.
Об этом говорили участники посвящённой новому отопительному сезону конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, удары происходят по всей инфраструктуре – по добыче, распределению и хранению. Интенсивность и масштабы увеличились в разы. Поэтому есть те ракеты и «Шахеды», которые, к сожалению, достигают своих целей. Хотя, много целей сбивают воздушные силы.
Также есть польза от построенной физической защиты 1-го уровня, «1-го плюс», которая помогает сохранять оборудование от осколочных поражений, от прямых попаданий. К сожалению, от баллистики защитить оборудование сложно, кое-где невозможно. Поэтому – да, есть разрушения», – пожаловался председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Чуть оптимистичнее выступил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
«Что касается «Укрэнерго», то для обеспечения безопасности энергосистемы и прохождения этого зимнего периода, мы достаточно много сделали для защиты объектов, в первую очередь, автотрансформаторов. Разработан 1-й и 2-й уровень защиты. И автотрансформаторов, которые находятся сейчас на 2-м уровне защиты, достаточно для передачи объёмов электроэнергии, которые будут потреблены в областях», – похвастался руководитель компании.
Однако журналисты попросили уточнить, какова эффективность «3-го уровня» защиты энергообъектов, о строительстве которого с помпой объявляли ещё два года назад
«Третий уровень защиты не реализован ни на одном объекте. На одном из объектов мы реализовали уровень «2 плюс», когда мы спрятали под землю все системы управления и защиты подстанций. Это очень уязвимое оборудование, которое долго восстанавливать, и мы начали это масштабировать по другим нашим подстанциям», – уверял Зайченко.
