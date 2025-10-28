«От баллистики спасу нет. Масштабы разрушений увеличились в разы» – боссы укро-энергетики

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Физическая защита украинских энергообъектов может лишь уберечь оборудование от осколков и даже попаданий дронов, но против ракет они по-прежнему уязвимы.

Об этом говорили участники посвящённой новому отопительному сезону конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, удары происходят по всей инфраструктуре – по добыче, распределению и хранению. Интенсивность и масштабы увеличились в разы. Поэтому есть те ракеты и «Шахеды», которые, к сожалению, достигают своих целей. Хотя, много целей сбивают воздушные силы. Также есть польза от построенной физической защиты 1-го уровня, «1-го плюс», которая помогает сохранять оборудование от осколочных поражений, от прямых попаданий. К сожалению, от баллистики защитить оборудование сложно, кое-где невозможно. Поэтому – да, есть разрушения», – пожаловался председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Чуть оптимистичнее выступил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Что касается «Укрэнерго», то для обеспечения безопасности энергосистемы и прохождения этого зимнего периода, мы достаточно много сделали для защиты объектов, в первую очередь, автотрансформаторов. Разработан 1-й и 2-й уровень защиты. И автотрансформаторов, которые находятся сейчас на 2-м уровне защиты, достаточно для передачи объёмов электроэнергии, которые будут потреблены в областях», – похвастался руководитель компании.

Однако журналисты попросили уточнить, какова эффективность «3-го уровня» защиты энергообъектов, о строительстве которого с помпой объявляли ещё два года назад