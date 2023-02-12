От «Белого аиста» – к черному ястребу: как русский парень Данилов стал апостолом бандеровщины

Нынешняя киевская верхушка – тот еще паноптикум. Но есть среди этой массы вчерашних артистов разговорного жанра, мелких клерков при больших конторах, активистов-грантоедов и просто ноунеймов, люди с действительно «длинной» политической биографией, концы которой уходят в те былинные времена, которые сегодня мало кто из молодых уже помнит в силу своего возраста.

Один из таких – нынешний секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов, которому в нынешнем году стукнет ни много ни мало – 61. На фоне остальной команды желторотых юнцов, пришедших в киевскую власть вслед за Зеленским, он – настоящий аксакал. Как по возрасту, так и по политическому опыту, в ряде моментов весьма специфическому.

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Данилов интересен прежде всего тем, что будучи не просто «говорящей головой» режима, он, тем не менее, достаточно «тихий» как для публичного лица, его имя практически не фигурирует в разнообразных имиджевых и коррупционных скандалах, время от времени сотрясающих киевский политический олимп, его не полощет скандальная светская хроника, под него не копают (возможно пока?) записные правдорубы из числа сидящих на западных грантах разоблачителей «схем».

Тем не менее этот человек не просто «попка», озвучивающая чужие решения. В его руках множество теневых нитей управления серьезными процессами в сфере обороны и безопасности, внутренней политики, через него в том числе проходят огромные финансовые потоки замкнутые на украинский военпром, он в курсе наиболее стратегических решений Банковой, так как многие из них, включая поставленные на поток репрессивные решения в режиме «санкций» против юр- и физлиц готовит именно его аппарат.

Наконец, именно он является одной из тех фигур, которые связывают киевскую власть и ее западных военных спонсоров.

По степени своего влияния и аппаратного веса Данилов давно обскакал большинство своих предшественников на данном посту, включая Турчинова. Недостижимым пока что является лишь уровень «патриарха» украинской аппаратной политики Владимира Горбулина, под которого в свое время Кучма и создал данную должность.

Что интересно, Данилов едва ли не с первых месяцев своего назначения, еще в ту пору, когда сам Зеленский демонстрировал остатки вменяемости, с места и в карьер закусив удила встал в стойку не просто антироссийского политика ( этим в сегодняшней Украине мало кого удивишь), а самого радикального «ястреба».

Среди всех чиновников Банковой именно Данилов генерирует и озвучивает идеи полного и окончательного языкового геноцида в Незалежной, замены русского языка английским и перевода украинской грамматики на латиницу.

Именно Данилов в наиболее жесткой форме призывает к войне до победного конца, к грядущему разделу России, к зачисткам ориентированных на Россию активистов. Именно Данимлов первым среди окружения Зеленского начал крестовый поход против УПЦ – причем сразу в форме жесткого требования ее запрета.

Наконец, нет среди высших украинских чиновников более верных паладинов пронатовского курса чем он – этнический русский уроженец Красного Луча на Луганщине.

Данилов – один из тех кого в России назвали бы «манкуртом», а радикальные русские националисты просто «вырусью». Стараясь понять в чем причины такой метаморфозы, многие начинают копаться в подробностях политической биографии Данилова, однако строго формально там нет ничего экстравагантного по украинским меркам – такую или приблизительно такую биографию имеет каждый второй чиновник в Незалежной.

Действительно, биография как биография. Родился, учился, служил в советской армии, затем работал по специальности ветеринаром в зооуголке. В годы перестройки, как многие, подался в новомодные тогда кооператоры, основав сначала предприятие с поэтическим названием «Белый аист», а после него с более прозаическим «Вера».

С тех пор многое забылось, какие-то свидетели ушли в мир иной забрав с собой интересные факты, о которых они уже никому не расскажут, что-то подчищено, исправленному приказано верить, но некоторые рукописи все-таки оказались слишком огнеупорными. Из этих то крупиц истины можно попытаться восстановить мозаичную картину.

До 1993 года фамилия «Данилов» ни о чем не говорила большинству луганчан. Неизвестно ничего и о его политических амбициях. Думаю, их в то время у него и не было. С головой уйдя в полукриминальный бизнес тех лет, наш герой делал свои первые деньги. «Хвосты» тех времен довольно основательно подчищены, но по воспоминаниям очевидцев, Данилов хватался за все что плохо лежит – от сбыта через свои «комки» (так называли на излете Союза коммерческие магазины») паленой водки и ликера «Амаретто», которым в то время были буквально завалены луганские прилавки, до барыжничания нефтепродуктами.

А потом в областном центре открылся первый супермаркет под названием «Донецкие зори», куда местные обыватели поначалу ходили как на экскурсии в музей, глазеть, разинув рты, на сияющие витрины прилавков, заполненных еще недавно дефицитными сырами, копченостями, разнообразной молочкой, бакалеей, кондитеркой и польской колбасой сразу нескольких сортов.

Однако «Донецкие зори» стали знаменитыми не только поэтому. А еще и потому, что едва ли не первыми в Луганске, еще до начала массовой правительственной ваучерной приватизации пошли по пути, проторенному московским родоначальником жанра Мавроди – обьявив себя «народным предприятием» начали выпуск собственных акций. А наивные «не халявщики, а партнеры» несли Данилову и его партнерам по бизнесу свои кровные.

Позже схему расширили, принимая от граждан в качестве вклада в АО уже государственные ваучеры, использовавшиеся затем дельцами для прибирания к рукам реальных выставленных на приватизацию объектов.

Что интересно – самих акций «Донецких зорь» людям в итоге на руки не давали. Только некие промежуточные «сертификаты», которые клятвенно обещали в будущем обменять на полновесные ценные бумаги. Правда, доверчивые луганчане этого счастливого дня так и не дождались. Через несколько лет «Донецкие зори» тихо обанкротились и исчезли с горизонта – вместе с деньгами несостоявшихся акционеров.

Забегая немного вперед, отмечу, что уже через год эта афера с акциями была на все сто использована в ходе избирательной кампании – той самой, которая принесла Данилову кресло городского головы. Первого демократически избранного с дореволюционных времен – как хвастливо утверждали проплаченные публикации в местной прессе.

Злые же языки шептались о том, что мотором избирательной кампании нового градоначальника, успевшего засветиться на ТВ в малиновом пиджаке – писке последней моды тех лет – стали крутые неулыбчивые ребята в кожанках. И это были не комиссары, как кто-то может подумать, а спортсмены из «бригады» Валерия Юрьевича Доброславского – некоронованного короля Луганска первой половины и середины девяностых, более известного в народе под более емким прозвищем «Доброслав», он же – «Добрик».

Впрочем, на его визитках с золотым тиснением значились совсем другие данные – «президент многопрофильной фирмы «Империал Бизнес Лтд» и «президент Фонда поддержки молодежных инициатив «Луганск 21 век». Последняя организация была создана неспроста, а как трамплин завсегдатая легендарных луганских кафе «Арктика» и клуба «200/30» в большую политику.

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Насчет характера связей Данилова и Доброславского показания свидетелей и очевидцев разнятся. Одни говорят, что будущий луганский городской голова чуть ли не начинал в бригаде у Доброслава, как многие из ставших впоследствии известными луганских политиков и бизнесменов типа покойного экс-мэра Юбилейного и Кременной Владимира Струка и братьев Серпокрыловых.

Другие же, не отрицая наличия самой связи (в этом пункте сходятся все показания), тем не менее говорят, что Данилов не был ни «бригадным», ни даже простым боевиком. Как и все луганские коммерсы платил дань, возможно, использовался для отмывания криминальных денег через свои структуры, и совершенно точно помогал «общему делу» уже в качестве «дневного» хозяина города, крышуя схемы его «ночного» хозяина и открыв тому путь к бюджету.

Но поворотным моментом, открывшим Данилову путь в горисполком стал все-таки не Доброслав, а знакомство с другим человеком, который его впоследствии предал – Анатолием Ивановичем Парапановым. Именно последний стал «мозговым центром» человека в малиновом пиджаке.

А дело было так. Луганск (тогда еще Ворошиловград) вошел в историю горбачевской перестройки как один из тех городов, жители которых «прокатили» на выборах партийных выдвиженцев, как тогда говорили «партократов».

Вместо них, причем, дважды подряд, отправили на съезд народных депутатов СССР гремевшего тогда в прессе московского публициста-краснобая Юрия Щекочихина, автора разоблачительных статей и книг про «советскую мафию» («Лев прыгнул», «Лев в прыжке» и так далее) и дружка не менее известной в те годы сладкой парочки разоблачителей Гдляна и Иванова.

Под выборы Щекочихина в прежде политически девственном Луганске-Ворошиловграде образовалась целая агитационная инфраструктура, ядром которой стала созданная по московскому образцу Луганская ассоциация избирателей, обьединившая практически всех тогдашних луганских «демократов», еще не успевших разбежаться по двум дюжинам карликовых партий. А возглавлял эту Ассоциацию как раз таки Анатолий Парапанов. После развала Союза вся эта инфраструктура осталась практически бесхозной и начала разваливаться, однако выборов-1994 на короткое время вызвали ее к жизни.

По злой иронии судьбы структура, созданная ради избрания борца с мафией в итоге, смазанная криминальными деньгами, привела к власти в Луганске совершенно конкретных ставленников этого самого криминала. Данилов стал городским головой, а Парапанов – секретарем горсовета (вторая по значимости должность в украинском местном самоуправлении).

Вьехав в политику прямиком из мутного бизнеса Данилов был вынужден публично позиционировать себя и свое полубандитское окружение. Его основными противниками и в ходе выборов и после них стали коммунисты, составлявшие большинство и в горсовете, и в облсовете. В те далекие времена, когда никто не знал о будущем появлении на свет Партии Регионов, Луганск, как и остальной Донбасс, входили в так называемый «красный пояс», как именовали области, где почти тотально победили выдвиженцы возрожденной после запрета 1991 года КПУ.

Коммунисты с порога невзлюбили нового городского голову и всячески его критиковали, а он в ответ был вынужден позиционировать себя от противного. Так Данилов стал «демократом», а возглавляемая им мэрия – центром притяжения разнообразных правых сил, вплоть до такой экзотики как УНА-УНСО.

В конце концов, противостояние мэра-демократа и «красного большинства» в горсовете (так это подавалось в СМИ) стало хроническим и вылилось в осенний импичмент Данилову в 1997 году. Противникам Данилова развязала руки ликвидация летом того же года Валерия Доброславского, ставшая самым громким луганским убийством девяностых.

Правда, бенефициарами снятия Данилова стали вовсе не коммунисты, и даже не вставший на короткое время у городского руля в качестве «и.о» предатель Парапанов, а восходящие звезды луганского политического небосклона – набиравший силу и вес тандем Ефремов-Тихонов. Именно они, один в статусе губернатора области, а второй – в статусе главы облсовета на долгие годы станут главными политическими врагами Данилова.

Но это будет позже. А пока что через погибшего при странных обстоятельствах луганского собкора «Киевских ведомостей» Петра Шевченко Данилов начал пиариться и на всеукраинском уровне. С той поры он сблизился с хозяином КВ и тогдашним спонсором националистического Руха, киевским бизнесменом Михаилом Бродским. Эта дружба стала одной из тех реперных точек, которые повлияли на дальнейшую судьбу Данилова.

Именно от партии Бродского «Яблуко» Данилов пытался вернуться к власти в Луганске в 2002 году. Смешно, но противники Данилова настолько увлеклись борьбой с ним по откровенному беспределу, что в итоге проморгали темную лошадку – проскочившего в мэры Луганска отставного полковника СБУ Евгения Бурлаченко, выигравшего выборы благодаря шумной кампании его пиарщиков, основанной на утверждении, что он – «луганский Путин».

Оставшись не у дел второй раз Данилов надолго осел в Киеве. И вот тут в его послужном списке появляется строчка, которая, по убеждению автора этих строк и обьясняет приключившуюся с русским парнем из Красного Луча метаморфозу в ярого русофоба, каких и среди многих потомственных бандеровцев не найдешь.

Как гласит официальная биография Данилова, с 2002 по 2005 год он обретался в Киеве на должности заместителя директора в загадочной организации под названием «Институт европейской интеграции и развития». Поиск в Гугле не дает ни одной ссылки на деятельность упомянутой организации начиная с начала нулевых, однако само название дает понять, что речь идет об одной из многочисленных контор, которые занимались освоением грантовых бюджетов на продвижение в украинском обществе этой самой евроинтеграции.

В те годы множество ушлых и предприимчивых украинцев искали выходы на западные посольства и разного рода фонды с целью получить грант и безбедно жить, проводя семинары с тренингами и катаясь на обмен опытом в Брюссель и в Вашингтон.

Американским же и европейским спецслужбам было из кого выбирать. Нужно было лишь хорошенько присмотреться к будущим кандидатам в «буржуинство» и выбрать наиболее подходящих. После чего – незаметно их двигать по карьерной лестнице, вплоть до самого верха.

Спорить можно лишь о частностях – был ли Данилов прямым завербованным определенными спецслужбами агентом или же просто № «агентом влияния», каких в разы больше и многие из которых искренне уверены в том, что продвигая чужую повестку, делают добро своей стране.

В такой конспирологической, но все же имеющей основания оптике последующий внезапный взлет уже казалось бы списанного лузера региональной политики до самых высот выглядит вполне логично. Проходит всего несколько лет – и вот уже Данилов – во главе областного избирательного штаба кандидата в президенты Ющенко. Того самого Ющенко, на которого сделали ставку в Штатах, у которого жена – американка, а в прошлом – кадровый сотрудник Госдепа, Минфина и Конгресса США.

Еще через год Данилов – губернатор Луганщины при том же Ющенко. Затем – после скандального политического развода последнего с Тимошенко, Данилова, как ценный актив, приобретает уже Юлия Владимировна, он становится депутатом Рады, а после крушения юлиного корабля, напоровшегося на риф с названием «Янукович» Ланилов уходит и от Женщины с косой. Уходит во все тот же «Институт европейской интеграции и развития». Заместителем директора.

Дальнейшую часть истории можно считать полной выдумкой автора. А можно – бывальщиной со смыслом и не без морали. В любом случае решать читателю. А дело было так. В начале февраля 2014-го, когда до известной стрельбы на Майдане остается меньше двух недель, один из киевских журналистов получает звонок с неизвестного номера. Но голос на другом конце связи узнает сразу.

«Это Данилов», – говорит собеседник журналиста, предлагая встретиться в известном киевлянам пабе «Бочка» на Богдана Хмельницкого.

В назначенный час за столиком в пабе сидят трое: журналист, Данилов и молодой человек, которого Данилов представляет «мой старший сын Максим». Примерно с час Данилов сначала прощупывает собеседника, говоря о том, о сем, о пятом и десятом. А затем предлагает сотрудничество. Американцы, говорит, решили брать эту территорию в свои руки. Это игра на перспективу, а не разовый проект. На этот раз все серьезно, не так как с Ющенко. Есть, говорит, один аналитический центр, который уже прорабатывает в деталях контуры будущих событий и изменений. Нужно быть готовыми к тому, что прольется кровь. Но на это обращать внимания не будут. Пройдут катком.

Что тогда удивило журналиста, довольно хорошо и давно знавшего Данилова, так это его внезапно комплиментарное отношение к бандеровцам. Правда, он их в том разговоре так не называл. Говорил просто о «жителях Западной Украины». Подчеркивал, что они очень хорошо дерутся, большие патриоты и быстро организуются, когда надо. И много других комплиментов. Своих же земляков луганчан, как и в целом жителей востока Данилов ставил невысоко, будучи уверен что они, в случае крутого разворота в Киеве, выражаямь языком одного известного майданщика «повоняют и забудут».

Главное – Данилов не скрывал своей личной вовлеченности и заинтересованности в анонсированных им «по большому секрету» изменениях в стране. Это деньги, говорил он, большие деньги. И перспективы.

«И, – намекал он собеседнику, – нужно быть дураком, чтобы остаться в стороне».

Та встреча в «Бочке» завершилась взаимными обещаниями «Подумать» и «Быть на связи, если что». А потом завертелись известные события. Журналист покинул Киев, а Данилов ему так и не перезвонил. Спустя несколько лет журналист узнал, что Данилов всплыл в качестве сначала замсекретаря, а затем и полноценного секретаря СНБО.

И снова повод задуматься. Почему именно он? Понятно, что Зеленского привели к власти без команды, которую затем подбирали ему с бору по сосенке. Но появление среди этих людей Данилова – фигуры из совершенно иной среды, из совершенно иной эпохи, выглядит по меньшей мере странно, если предположить, что просто кто-то в Киеве «тянул» своих.

Для банального кумовства есть куча хлебных мест с гораздо меньшей ответственностью и и меньшей степенью допуска к секретной информации. Да хотя бы то же самое «Большое строительство», в которое впихнули еще одного экс-луганчанина, бизнес-компаньона и родственника Бориса Ложкина Юрия Голика. Почему именно СНБО? Где СНБО и где Данилов с его то бекграундом?!

А вот если предположить, что человечка готовили именно для этой роли – тогда все балансы сводятся. Есть конкретный, проверенный и заслуживший доверия и преданный кадр. И есть сфера, которую нужно поставить под контроль не просто рандомного ноунейма, а именно проверенного кадра. В таких делах неожиданностей нет. Каждая кажущаяся случайность на самом деле – хорошо подготовленная закономерность.