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08.09.2021 23:44 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
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От Беломайдана осталась одна городская сумасшедшая старушка – любимица Лукашенко

Известная минская русофобка Нина Багинская сегодня устроила пикет на площади Независимости в белорусской столице....

Известная минская русофобка Нина Багинская сегодня устроила пикет на площади Независимости в белорусской столице.

Она прогуливалась с националистическим красно-белым флагом, который Генпрокуратура Белоруссии собирается признать экстремистской символикой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К старушке подошли два милиционера и отобрали полотнище. В отместку Багинская ударила правоохранителя по спине древком.

В этом году граждан неоднократно отправляли под суд, присуждали штрафы и административные аресты за использование красно-белой символики, однако Багинскую трогать не стали.

Тележурналист Григорий Азаренок объясняет такую снисходительность особым отношением к престарелой революционерке президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Забавно, что именно год назад, примерно в это время, все вдруг стали обращать внимание на чудаковатую старушку, от которой сегодня шарахаются даже змагары. Все подозревали, что она не совсем от мира сего. Так и вышло – позже выяснилось, что была в жизни Багинской черепно-мозговая травма, после которой она слегка поехала кукухой.

Как известно, у Бабы Нины огромные долги по штрафам и индульгенция от самого президента. Он сказал её не трогать. Её и не трогают, только флаг время от времени отбирают. Зато есть обратная сторона этой славы – свои же друзья-змагары её начинают шугаться, потому как замечено, что стоит вокруг Багинской собраться нескольким невероятным, как прибегает милиция.

Всех отправляют в «бусик», а бабу Нину – оставляют. Она обычно обижается, потому что тоже хочется в отделение, потом на сутки, а потом – получить за отсидку деньги от фондов», – написал Азаренок в своем телеграм-канале.

Багинская имеет 65 административных правонарушений, из них: 60 – за участие в несанкционированных мероприятиях, 3 – за неповиновение законному требованию сотрудника милиции, 2 – за безбилетный проезд в поезде региональных линий эконом-класса «Минск-Талька». Однако к ответственности она ни разу не привлекалась.

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