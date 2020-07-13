От белорусских студентов прячут квоты в российские вузы системы МИД и таможни

13.07.2020, Москва, Елена Острякова

Места в российских вузах, зарезервированные для белорусов, остаются вакантными.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил глава федеральной национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я неожиданно для себя узнал, что существуют квоты на бесплатное обучение ребят из Белоруссии в вузах РФ. Об этом мало кто знает. Это профильные вузы, связанные с системой МИД, Российская таможенная академия.

Эта квота, как правило, не выбирается, потому что есть определенная процедура заполнения этой квоты. Везде стоят чиновники. Я не о пресловутой коррупционной емкости. Просто лень этим заниматься. Лучше оставить вакантной клетку. Местечковые какие-то вещи. Давайте как бы для своих», – сетует Кандыбович.