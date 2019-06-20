20.06.2019, Москва, Елена Острякова
От чего отказался Путин из-за Зеленского
Президент РФ Владимир Путин отказался рассказывать анекдот про себя.
Об этом его сегодня попросили ведущие «Прямой линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я», – сказал Путин.
Ранее он похвалил нового президента Украины Владимира Зеленского за талантливую игру в КВН.
Спасибо!
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