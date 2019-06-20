20.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

От чего отказался Путин из-за Зеленского

Президент РФ Владимир Путин отказался рассказывать анекдот про себя.

Об этом его сегодня попросили ведущие «Прямой линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я», – сказал Путин.

Ранее он похвалил нового президента Украины Владимира Зеленского за талантливую игру в КВН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть