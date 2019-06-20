От чего отказался Путин из-за Зеленского

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин отказался рассказывать анекдот про себя.

Об этом его сегодня попросили ведущие «Прямой линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я», – сказал Путин.

Ранее он похвалил нового президента Украины Владимира Зеленского за талантливую игру в КВН.