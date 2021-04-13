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13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Конфликт, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм, Турция, Украина
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От Чингизхана до Эрдогана – Жириновский предложил успокоить турецкого султана

Новости Украины

Россия должна осадить президента Турции Реджепа Эрдогана, который постоянно повторяет, что Крым был «аннексирован».

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

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«Эрдоган снова говорит, что мы аннексировали Крым. Пора его успокоить. Тогда мы будем говорить, что он аннексировал Северный Кипр, часть Ливии, Карабах, Азербайджан и так далее.

Срочно выпускайте брошюру «От Чингисхана до Эрдогана»! Показать восточное коварство. В одной руке цветы, пряник, а в другой кривой турецкий кинжал. В Ливии нам мешает, в Сирии мешает, в Азербайджане мешает. Сейчас на Украине мешает. Да еще снабжает оружием, чтоб из этого оружия убивали русских солдат!», – резюмировал Жириновский.

При этом он считает, что решение российского правительства остановить авиасообщение с Турцией вызвано исключительно плохой эпидемиологической обстановкой в этой стране.

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