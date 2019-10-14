От Чубарова требуют не быть ослом и «вывести Крым из состава Украины»
Украина лишь использует крымских татар, а потому им следует порвать отношения с Киевом.
Об этом в эфире телеканала ATR заявил телезритель из Крыма, представившийся крымским татарином Эдемом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По вопросу автономии и отношении киевских властей к Крыму. Важность позиции крымских татар в этом вопросе понял даже Путин, поэтому он встречался только с Джемилевым и больше ни с кем. Коллаборанты исключаются. Киев по отношению к крымским татарам будет вести себя так же, как и Кремль – пока мы им нужны, они используют нас в качестве проукраинского фактора, а когда осел перенесет через лужу, надобность в осле отпадет. Поэтому нужно начинать процесс выхода Крыма из состава Украины с вводом сил ООН так, как это было с Косово. Только так, Киев уже достал», – заявил телезритель.
В ответ на это присутствовавший в студии главарь запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров отказался вступать в диалог со зрителем.
«Такой диалог невозможен – мы не видим, что это за Эдем. Это может быть какой-нибудь Василий, еще кто-то может быть», – сказал Чубаров.
Спасибо!
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