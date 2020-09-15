От COVID-19 скончался первый спикер парламента боснийских сербов, узник Гааги Момчило Краишник

15.09.2020, Баня-Лука, Алексей Топоров

В Университетском клиническом центре Республики Сербской в Баня-Луке на семьдесят пятом году жизни от коронавирусной инфекции скончался видный сербский политик Момчило Краишник.

За защиту интересов своего народа, по сфальсифицированным обвинениям в «геноциде» первый спикер РС провел за решеткой тринадцать лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Момчило Краишник родился в победном 1945-ом году в Сараево, в котором на нынешний момент практически не осталось сербов. В годы распада Югославии вместе с коллегой Радованом Караджичем возглавил боснийских сербов, подвергавших террору со стороны бошнякских сепаратистов. Был избран спикером Народной скупщины БиГ с 1990 по 1992 годы, на своем посту до последнего пытаясь сохранить единство республики и уберечь ее от сползания в кровопролитную межконфессиональную гражданскую войну.

Момчило Краишник в 90-е

После того, как этого сделать не удалось, с момента провозглашения Республики Сербской был избран спикером ее парламента, оставаясь на этой должности вплоть до мая 1996 года. После подписания Дейтонских соглашений стал первым сербским членом Президиума БиГ. В 2000-ом году, когда Запад взял окончательный курс на зачистку сербской патриотической элиты, был арестован спецслужбами оккупационного западного контингента в Боснии SFOR, до этого не препятствовавшего сепаратистам вырезать мирное сербское население БиГ.

Краишника взяли в 2000-ом году в его доме в сербском горном пригороде Сараево – Пале, взорвав дверь, связав его престарелых родителей, двух сыновей, а самому ему не дав одеться – он был доставлен в Европу в халате и тапочках.

Краишник в Гааге

В застенках Гааги Момчило Краишник отказался сотрудничать со следствием против президента Югославии Слободана Милошевича. Сфальсифицированные и притянутые за уши обвинения в геноциде не признал. Был приговорен к двадцати годам заключения, отбывал наказание в британской тюрьме, однако отпущен на свободу уже в 2013 году. Дома в РС узника Гааги встретили как народного героя.

«Момчило Краишник принял меня, несмотря на позднее время, – вспоминал о встрече с сербским политиком в 1992 году писатель Эдуард Лимонов. – У Момчило Краишника было крупное доброе сербское лицо, и самая фамилия свидетельствовала о том, что он серб с окраин… А не с пшеничных полей матери-Сербии.

Я был несколько нетрезв, когда вошел в кабинет к Краишнику, но это его не смутило. Сербы вообще проще и лучше русских в простых жизненных ситуациях, они подходят к человеку с пониманием…

Мы поговорили с Краишником как два государственных мужа об отношениях России и Сербии, в то время никаких, и меня отвезли в отель».