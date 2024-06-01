От ДнепроГЭСа до Львова: Россия нанесла масштабный удар по Украине

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Ночью Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Украине. Киевский режим признал поражение ряда объектов энергетической структуры.

Взрывы были слышны в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях. Винницкая обладминистрация сообщила о пожаре на объекте критической инфраструктуры.

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Удар получился достаточно масштабным. Как утверждают Воздушные силы ВСУ, всего было выпущено 53 ракеты различного типа и 47 БПЛА. Отмечается, что 18 ракет сбить украинской ПВО не удалось.

«Враг снова обстреливает украинскую энергетику. Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», прокомментировал последствия удара глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

На ущерб пожаловалась и принадлежащая олигарху Ринату Ахметову украинская компания ДТЭК – один из главных монополистов в сфере энергетики.

«И снова очень тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца», – сообщили в ДТЭК.

Опубликованы снимки тушения пожара на одной из ТЭС.

«Все, что можем показать по состоянию на данный момент, хотя реальность гораздо страшнее», – уточнили в ДТЭК.

Примечательно, что перекрыто движение в районе ДнепроГЭСа, о чем сообщила полиция Запорожской области, на территории которой расположена станция. Глава Запорожской ОВГА подчеркнул, что было попадание по одному из энергообъектов и есть разрушения.

«Много было прилетов по Бурштынской ТЭС, где несмотря на частую ккалибровку» и заявления Киева, что там «бить не по чем», еще оставалось в работе несколько энергоблоков (по моим данным два), – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка. – Были прилеты в районе Ладыжинской ТЭС, которая также Киевом объявлялась чуть ли не уничтоженной. Вероятно, не до конца еще. А еще были прилеты в районе ДрепроГЭСа (4 Х-101). Судя по всему, это машинный зал № 1».

Кроме того, есть информация об ударе по крупнейшему на Украине ПГХ в районе Стрыя (Львовская область).

Впрочем, тг-канал «На самом деле в Днепре», ссылаясь на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, утверждает, что удар, помимо прочих объектов, был нанесен по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области. Также были поражены другие объекты. Об этом сообщил

«По данным местного сопротивления, с 4 до 5 часов утра в Стрые было четыре прилета. Взрывы были в направлении Стрыйской военной авиабазы. Этот аэродром Украина готовила для приема самолетов F-16. В марте 2024 года российская армия нанесла по нему «серию очень качественных ударов». Но аэродром отремонтировали и взлетную полосу привели в порядок», – говорит Лебедев.

Еще один удар был в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, куда в последние несколько недель завозили новую западную военную технику.