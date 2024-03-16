«От ЕС скоро ничего не останется» – болгарский эксперт огорошил украинцев

Вадим Москаленко.  
16.03.2024 17:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


В странах Европейского Союза фактически запрещены референдумы, потому что большинство их жителей хотят выйти из сомнительный международной организации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Европейского Союза фактически запрещены референдумы, потому что большинство их жителей хотят выйти...

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«В ЕС де-факто запрещены референдумы. В Чехии постоянно понимается вопрос референдума, но напрямую неофициально говорят: «Мы никогда не позволим вам референдумы, всегда будем вас останавливать, потому что мы знаем первые два ваши вопроса – это о выходе из НАТО или ЕС. Мы такие вопросы допустить не можем, потому что знаем, что вы хотите выйти, и мы вам этого не позволим».

И в Болгарии такая же ситуация, и в других европейских странах», – сказал Пасков.

Он уверен, что длинный путь Украины в ЕС закончится совсем не так, как грезится бандеровцам.

«Поэтому длинный, тернистый, многострадальный путь Украины к Европе – я понимаю, что это как светлая путеводная звезда, которая всё ещё присутствует во снах многих украинцев. Но пока вы войдёте в Европу, от ЕС останется немного, и вы будете последними, кто войдёт.

И есть большие подозрения, что против сохранения Европейского Союза большая часть Германии. А там Европейский центральный банк. И есть подозрения, а захочет ли Франция оставаться в этом ЕС, потому что жизнь там всё менее и менее комфортна», – подытожил эксперт.

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