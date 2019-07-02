От главы фейковой «церкви» Порошенко за границей бегут как черти от ладана

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Созданная при Петре Порошенко раскольническая «ПЦУ» не признается ни одной поместной Церковью кроме Константинопольского Патриархата, что наглядно продемонстрировал недавний визит Епифания в Стамбул.

Об инциденте в эфире телеканала ZIK заявил «патриарх» раскольнического «киевского патриархата» Филарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митрополит Епифаний хвалится, что имеет томос об автокефалии, а эту автокефалию не признает ни одна Православная Церковь, кроме одной – Константинопольского Патриархата.

Когда митрополит Епифаний был в Стамбуле и поздравлял Патриарха Варфоломея с днем ангела, то с ним, с Епифанием, не служил ни Патриарх Варфоломей литургию, ни представители Иерусалимского и Александрийского Патриархатов.

А глава Элладской Церкви, когда увидел там Епифания, то не остался на литургию, а в тот же вечер вернулся в Афины.

Патриарх Варфоломей должен был в день ангела служить божественную литургию. Но для того, чтобы не было видимого скандала, никто не служил, потому что представители других Церквей не хотели служить с Епифанием, а Патриарх один с Епифанием тоже не хотел служить. Потому и от одних, и от других отказался. Так и отпраздновали день ангела», – заявил Филарет.